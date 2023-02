Usuarios de Telcel reportan fallas en señal e Internet Móvil

Esta noche diversos usuarios de Telcel reportaron a través de Twitter una serie de fallas en la señal de sus equipos, así como en Internet móvil, afectando la realización de llamadas o navegar en la red. En tanto, otros usuarios también reportaron fallas en la aplicación móvil.

De acuerdo con Downdetector Mexico, los informes de los usuarios indicaron que Telcel comenzó a registrar problemas desde las 20:25 horas de este martes.

Los informes de los usuarios indican que Telcel tiene problemas desde 20:25. https://t.co/CMJ9200z9q Retweet si usted también está teniendo problemas #Telcelfalla — Downdetector Mexico (@downdetectorMX) February 1, 2023

Los datos que recaba el portal destacan que 63 por ciento de las personas detectó que no contaba con señal, el 19 por ciento que no podía acceder a su Internet móvil y el 18 por ciento que no podían realizar llamadas.

Por ciudades, la capital del país es la que registra más afectaciones, seguido de Monterrey, Guadalajara, San Luis Potosí, Puebla y León.

Usuarios Telcel reportan fallas principalmente en zona centro, pacifico y norte del país. https://t.co/1pmmgDlNBh pic.twitter.com/1T7Sf19lHm — IoT | ISP | 5G (@iot_isp) February 1, 2023

Hasta las 23:00 horas, el servicio no se había normalizado y continuaban los reportes de fallas en los canales principales de la compañía de telecomunicaciones.

