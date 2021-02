Ven caída en inversión hasta 2022

El presidente de la Comisión de Estudios Económicos de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), José Luis de la Cruz, aseguró que la repercusión en la contracción de la inversión pública y privada se notará todavía más a finales de este año y a principio de 2022, pues ya habrá concluido el efecto rebote en la economía del país.

Al respecto, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) respaldó lo dicho por el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) respecto a la contracción de 2.7 puntos de la inversión privada en el Producto Interno Bruto (PIB) desde que inició la gestión de Andrés Manuel López Obrador.

El CEESP consideró que el partido político del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha emitido 15 propuestas y reformas que dañan el clima de confianza a la inversión en el país. Como consecuencia, del último año de administración de Enrique Peña Nieto al tercer trimestre de 2020 la inversión privada pasó de 17.3 puntos porcentuales del PIB a 14.6 puntos.

En este sentido, José Luis de la Cruz opinó en entrevista con La Razón que hay tres factores que explican dicha contracción, la recesión de 2020 por la pandemia y “que todavía permanece”, misma que ha obligado el cierre de empresas; incertidumbre que se ha presentado en el entorno político y algunas iniciativas, como la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.

También el entorno internacional que por la pandemia ha cambiado el clima de inversión, por lo que México se ha visto afectado por menores flujos extranjeros.

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) recordó que la Inversión Fija Bruta registró una caída anual de 11.3 por ciento. Este indicador no ha tenido un mes positivo desde 2019 en su comparación año contra año.

“Mientras no haya confianza para invertir, no se reflejen inversiones en maquinaria, equipo y desarrollo de nuevos proyectos; no habrá un avance en la creación de empleo y seguiremos en círculo negativo”, comentó Guillermo Rosales, director general adjunto de la AMDA.