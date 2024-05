Ven finanzas débiles para quien gane la elección

Quien gane las elecciones del 2 de junio, tendrá diversos desafíos en el sexenio 2024-2030, sobre todo en el tema financiero, señaló Carlos Ramírez Fuentes, consultor y director de Integralia.

“Hay desafíos bastante claros: finanzas públicas débiles, la próxima presidenta heredará las finanzas públicas más comprometidas en los últimos 25 años”, dijo.

Añadió que el Gobierno cuenta con un déficit fiscal importante, que difícilmente se podrá ajustar a la baja en tres puntos porcentuales al Producto Interno Bruto (PIB), para contar con un déficit aceptable.

Además, en todos los años del sexenio no habrá recursos para ejercer los programas de gobierno propuestos debido a que habrá “presiones ingentes del gasto” heredadas del mandato de Andrés Manuel López Obrador, indicó el director de Integralia.

Otro desafío relevante es el caso de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Ramírez consideró que es una bomba de tiempo con condiciones financieras muy adversas, porque si bien el gobierno ha propuesto rescatar a la petrolera con 40 mil millones de dólares, el problema es que esa decisión sería buena para la empresa del Estado, pero no tanto para la nota del soberano, ya que el gobierno ayudaría a Pemex sin la necesidad de obtener nada a cambio.

Aseguró que la economía mexicana no puede crecer más allá del 2.0 por ciento o 2.5 por ciento por las condiciones estructurales en que se encuentra el país y que, de no atenderse, el alcance del nearshoring no impulsará un mayor crecimiento económico en el próximo sexenio.

“Por más nearshoring, no vamos a tener un crecimiento importante el próximo sexenio: cuellos de botella muy importantes en energía y en infraestructura; seguridad física y jurídica; y tensiones en el marco del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)”, aseveró.

Ramírez Fuentes dijo que un reto para la siguiente administración es la productividad, pues en el gobierno actual ha caído 5.0 por ciento y además el bono demográfico se está acabando, por lo que el próximo gobierno tendrá la oportunidad de aprovechar la situación para que México crezca un poco más rápido; de no hacerse, “se tendrán décadas de envejecimiento poblacional acelerado”.