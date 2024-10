Walmart da paso adelante y apuesta “no solamente a preservar sino a regenerar”

Mucho se habla de la sostenibilidad y del compromiso que están adquiriendo las empresas en México y a nivel mundial en la materia; no obstante, firmas como Walmart buscan ir un paso más adelante como parte de su visión de mantenerse en el transcurso del tiempo en el gusto de los consumidores, pero no sólo sin afectar el entorno en el que se desenvuelven, sino intentando causar un impacto positivo en las comunidades en las que operan.

Fue en septiembre de 2020, cuando el CEO global de Walmart, Doug McMillon, decidió atender las reflexiones que se han hecho en México y en el mundo sobre la necesidad de ir más allá de las empresas sostenibles, por lo que dio inicio a la misión de la empresa multinacional de convertirse en una empresa regenerativa hacia el año 2040, relata con gran satisfacción Manolo Reynaud, director de ESG (Environmental Social Governance) para Walmart de México.

Desde sus oficinas corporativas, ubicadas al poniente de la Ciudad de México, Reynaud comenta a La Razón los grandes esfuerzos que la empresa ha realizado desde ese ya lejano 2020 para cumplir con el objetivo planteado.

Menciona que la compañía ha conseguido cumplir algunas metas sostenibles a través de objetivos claros basados en diferentes líneas, como la ambiental, la comunitaria, de gobernanza y en desarrollo social.

¿Qué importancia tiene el tema de ASG para Walmart? En México y en el mundo se habla mucho de sostenibilidad, la idea es que el negocio que uno tenga lo pueda hacer de tal manera que se sostenga en el tiempo, y que un negocio sea sostenible se puede derivar en diferentes líneas. En lo ambiental: que un negocio no dañe el medioambiente y sea sostenible en lo social. Walmart Inc., a nivel mundial y en México tiene una larga historia de hacer iniciativas en materia de sostenibilidad desde hace muchas décadas; por ejemplo, en Walmart Estados Unidos hay una fundación que en 2003 fue un parteaguas tras el huracán Katrina y que causó estragos muy graves, la empresa tomó conciencia del alcance que tenía y del impacto que podía tener si se involucraba y usaba los recursos con los que contaba para ayudar a la gente; aquí tenemos la fundación Walmart México que el año pasado cumplió 20 años, con ello, lo que quiero decir es que hay una larga historia de esfuerzos.

En 2020 nuestro CEO global, Doug McMillon, decidió, en atención a las reflexiones que se han dado en México y en el mundo y específicamente de comentarios que se habían hecho sobre la empresa, ir más allá de la sostenibilidad.

El concepto de regeneración es ir más allá de lo sostenible; con esto lo que hemos declarado es nuestra misión —y es una misión real— de no solamente preservar y conservar, sino de regenerar; en otras palabras, nuestro objetivo ya no solamente es no causar un daño al medioambiente en las comunidades en las que operamos, sino tener un impacto positivo, por eso es que aquí en Walmart no hablemos de sostenibilidad, sino de convertirnos en una empresa regenerativa.

¿Cuáles son las líneas de acción cuando se habla de empresa regenerativa? Las líneas de acción son parecidas. La gran diferencia que marca esto es el nivel de ambición que tenemos; por ejemplo, uno de nuestros pilares es crear oportunidades para nuestros proveedores, para pequeñas y medianas empresas; otro muy importante es fortalecer las comunidades en las que tenemos presencia. Walmart Inc., es, dependiendo la medida, la empresa más grande del mundo, Walmart de México y Centroamérica es una de las empresas más grandes e importantes del país y de la región; tenemos más de 3 mil tiendas en cerca de 700 municipios en los 32 estados de la República, ese alcance y esa presencia conlleva una responsabilidad por lo que tenemos una serie de estrategias, iniciativas y metas. Por último, en los temas ambientales tenemos una amplia agenda que se desdobla en diferentes líneas que incluyen iniciativas como el combate al cambio climático, reducir nuestras emisiones, para el 2040 ser una empresa cero emisiones, lo cual nos llevará forzosamente a pasar a que toda la energía que consumimos provenga de energías renovables, eso lo queremos lograr de aquí a 2035.

Mencionabas el tema de crear oportunidades para las Pymes ¿Cuál es la ruta a seguir? Ahorita hablaba de lo grande que es la empresa y así como tenemos muchas tiendas y somos 200 mil colaboradores en la empresa, tenemos más de 35 mil proveedores en México nada más. La gran mayoría de esos proveedores son pequeñas y medianas empresas, más del 85 por ciento, es algo que ya hacemos, pero creemos que es algo que hay que hacer más; entonces eso se desdobla en dos grandes vertientes: por una parte tenemos un programa estrella que se enfoca en el campo, la Fundación Walmart tiene un programa que se llama ‘Pequeño productor’ que tiene más de 10 años de existir y tan sólo en los últimos 10 años ha capacitado a decenas de miles de agricultores y básicamente lo que hace es convertirse en un puente entre la empresa, los compradores y los agricultores, para que entiendan exactamente cómo trabajar con una empresa como Walmart, que tiene sus retos, porque somos una empresa muy grande con procesos, con exigencias en términos de controles de calidad y eso lo tienen que ir aprendiendo los agricultores para convertirse en empresarios agroalimentarios.

En todo lo que no es agro, tenemos una serie de canales, que les permite a nuevas empresas pequeñas y micro, sobre todo, acercarse a Walmart. Tenemos un evento muy importante que hacemos cada año, lo hicimos en abril y nos acompañó la canciller (Alicia Bárcena), porque tiene un componente internacional para que las empresas se puedan volver proveedores de Walmart México; no obstante, también aspirar a exportar eventualmente a Estados Unidos, este evento fue el Growth Summit que, básicamente es un punto de reunión en donde hacemos una convocatoria amplia, a todas las empresas que quieran participar y convertirse en proveedores de la compañía, con ello, los invitamos a una jornada de pláticas para convertirse en nuestros proveedores.

¿Las empresas que participan con ustedes deben cumplir con algún requisito específico? La manera en la que pensamos este tipo de cosas en Walmart es que tenemos muchos grupos de interés y para nosotros, hay que decirlo con claridad, lo más importante siempre ha sido y seguirán siendo nuestros clientes, en todo lo que hacemos, nos basamos en ellos; es más, hasta le ponemos nombre, aquí se llama Andrea, es la mujer que va a hacer las compras, es algo real. Pero también parte de los grupos de interés a los que le dedicamos mucho tiempo para buscar agregar valor, son nuestros asociados y nuestros proveedores, que son nuestros socios estratégicos en todo lo que hacemos. Regresando a la idea de regeneración, es de esta manera como logramos crear valor para todos los grupos de interés, para los clientes, los accionistas y los inversionistas, porque somos una empresa pública que cotiza en bolsa y para todos los demás también. Lo que queremos es alinear e incentivar para que todos participen en estas metas.

¿En la parte sostenible, por ejemplo? En los temas de sustentabilidad ambiental tenemos dos ejemplos, el primero es que en el estacionamiento tenemos un centro de reciclaje que parece un pequeño contenedor, que está ahí y del cual tenemos 34 en todo el país y éste nació de una alianza que hicimos con las marcas de nuestros principales proveedores, ellos patrocinan el esfuerzo y sus logos están ahí, es un esfuerzo de marketing para ellos, porque ellos a su vez, entienden el valor monetario que tiene ese esfuerzo frente a sus clientes; también tenemos una empresa de reciclaje in house; eso es un buen ejemplo de cómo los grandes proveedores también están en esta agenda. Nuestro propósito es muy claro y ese no cambia: ayudar a la gente a ahorrar dinero para que puedan vivir mejor.

Otro ejemplo de cómo involucramos a la cadena de suministro es un esfuerzo global de Walmart en todo el mundo que se llama Gigaton en el que básicamente se fijó hace algunos años una meta de reducir una gigatonelada de emisiones, de ahí el nombre, y esto básicamente es con todos los proveedores ahí sí, grandes, medianos y chiquitos que tenemos, los involucremos. Esto es un gran ejemplo, porque la meta de una gigatonelada, si no mal recuerdo la habíamos fijado para el 2030 y la cumplimos en febrero de este año, seis años antes.

Hasta ahorita, ¿cuáles son las metas u objetivos que se han planteado y que se han logrado? El horizonte es 2040. Para el 2040 vamos a ser una empresa cero emisiones; para 2035 tendremos 100% de energías renovables, vamos hoy arriba del 50% en México, en los próximos años también tenemos una de las metas más importantes que es llegar a ser una empresa cero residuos, es un concepto con una visión muy precisa que es evitar que el 90% de los residuos que se generan en la operación de un negocio no lleguen a relleno sanitario, si no que se revaloricen, que se reciclen, que se reduzcan; hoy estamos arriba del 81% y estamos avanzando.

Para una empresa de la magnitud de Walmart, éste es un reto monumental y eso es una de las cosas a las que más tiempo le dedicamos, porque el primer paso para lograr esta economía circular, es evitar generar residuos, vamos avanzando.