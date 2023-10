Xóchitl: incentivos, el camino

La candidata virtual a la Presidencia del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, manifestó su apoyo al plan de estímulos fiscales para atraer inversiones que dio a conocer ayer el Gobierno; sin embargo, dijo que los resultados serían mejores con un mayor diálogo con especialistas y empresarios.

“En materia del decreto sobre el nearshoring, me encanta, porque ése es el camino, los incentivos, esta idea de crear capital humano”, comentó en el marco de la sesión extraordinaria del Consejo Directivo de la Confederación de Cámaras Industriales.

Sin embargo, dijo, “es una lástima que no lo hayan consultado con ustedes (industriales) o con los especialistas, porque (…) no sólo puede ser para los exportadores, tiene que ser para todos, porque si no sería violatorio del T-MEC”.

Añadió que “no hay un diálogo” abierto, porque “seguramente el de Hacienda no le habló al de Economía y si hubiera consultado al de Concamin, seguro hubiera dicho sí, pero de esta manera”.La senadora expuso ante los empresarios cinco puntos clave para que México aproveche la relocalización de empresas.

“Hemos propuesto cinco cosas rápidas e inmediatas para hacer realidad el nearshoring: respeto a la ley, seguridad pública, energía, infraestructura y capital humano”. Sin embargo advirtió que “tenemos una bronca”, al referirse a las instalaciones obsoletas de la CFE.