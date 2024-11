México mantiene calificación de deuda soberana

Julio Pilotzi *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Moody’s le ha dado un palmo de tranquilidad a Palacio Nacional, que confirmó a través de un documento la calificación de la deuda soberana de México a largo plazo en moneda extranjera en Baa2, dos niveles por encima del grado de especulación y modificó la perspectiva de estable a negativa. Si bien podría verse como algo negativo, dentro de todo es parte de lo que ya se sabía por los retos fiscales que enfrenta la nueva administración de Claudia Sheinbaum y a los riesgos generados por la reciente reforma al Poder Judicial.

Este cambio no implica necesariamente una rebaja en la calificación, sino que refleja un análisis precautorio sobre riesgos potenciales que podrían influir en la economía del país. La agencia subrayó que esta decisión no desestima los sólidos fundamentos macroeconómicos de México, sino que responde a posibles desafíos fiscales e institucionales.

La calificación Baa2 confirma la resiliencia de México, sustentada en una economía diversificada, políticas monetarias prudentes y un sistema bancario robusto. Estos factores han permitido al país absorber choques externos y proteger su estabilidad económica. Moody’s destacó además el manejo responsable de las finanzas públicas, que ha sido un elemento clave para mantener la confianza de los mercados internacionales en la deuda soberana mexicana. Un aspecto positivo que Moody’s reconoció fue el impacto favorable de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, que han generado oportunidades significativas de inversión extranjera en México gracias a la relocalización de empresas. Estas inversiones no sólo fortalecen la economía del país, sino que también posicionan a México como un actor estratégico en el comercio global, con el potencial de dinamizar aún más el crecimiento económico a mediano y largo plazo.

La decisión de ajustar la perspectiva a negativa obedece a preocupaciones sobre posibles rigideces en el gasto público, desafíos relacionados con la consolidación fiscal y un debilitamiento institucional que podría afectar el clima de negocios. Sin embargo, es importante señalar que la evaluación de Moody’s no incluyó información clave del Presupuesto de 2025 ni de las proyecciones fiscales que serán presentadas por la Secretaría de Hacienda en los próximos días. Esto sugiere que una evaluación más actualizada podría ofrecer un panorama diferente en el futuro. A pesar de este ajuste, México conserva su grado de inversión con las ocho principales agencias calificadoras que evalúan su deuda. De éstas, siete mantienen una perspectiva estable, lo cual refuerza la percepción de estabilidad económica y financiera del país. Este respaldo generalizado subraya la confianza en que México cuenta con los mecanismos necesarios para enfrentar desafíos globales y mantener su fortaleza económica.

En la Secretaría de Hacienda se reiteró su compromiso con una gestión fiscal responsable, destacando que el país dispone de amortiguadores fiscales suficientes para mitigar riesgos externos y garantizar la sostenibilidad de la deuda. Además, la deuda soberana de México sigue mostrando un perfil atractivo en los mercados internacionales, gracias a su capacidad de recuperación frente a escenarios adversos. Al final, la decisión de Moody’s confirma tanto los logros como los retos que enfrenta México en el ámbito económico. Aunque existen áreas de atención, el país continúa siendo un referente en estabilidad y resiliencia, con amplias oportunidades de crecimiento derivadas de su posición estratégica y su diversificación económica.

Placas de mala calidad. En redes sociales han trascendido varios testimonios que, a pocas semanas de haber comenzado el proceso de reemplacamiento en el Estado de México, las láminas comenzaron a perder color y la película protectora se desprendió. No es la primera vez que la empresa Placas y Señalamientos Mexicanos, S.A. de C.V., recibe quejas de la calidad de sus productos. Una situación que ya se había presentado en Querétaro, Veracruz y Tamaulipas, pero a quienes intervinieron poco les importó firmar un contrató a dicha firma a través de la licitación LPNP-027-2024 para la fabricación de 3 millones 99 mil 900 juegos de placas con calcomanía. Expertos acusan que el problema se da debido a que las placas no cumplen con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2016, que exige aluminio 5005-H14. En lugar de eso, se utilizó un aluminio 5005-H12, un material considerablemente más frágil y maleable, con una resistencia y durabilidad inferiores.

Voz en off. Acuso recibo una carta que nos envía la empresa ENGIE en donde admite sobre un caso que tiene a una persona aún en estado de salud grave, que ha cumplido con la entrega del mapa actualizado de su infraestructura a Protección Civil. El oficio número GNP/TAM/OYM/PPD/06/2024, fechado el 4 de abril de 2024 y recibido el 10 de abril de 2024, confirma la entrega formal del plano de redes, cumpliendo con la normativa vigente. Y que en relación con las inspecciones subterráneas de la red de distribución de gas natural en Tampico, Ciudad Madero y Altamira, aclara que la afirmación de que los resultados no han sido compartidos es inexacta. Presume que ha iniciado un plan integral de revisión de la red, llevado a cabo en coordinación con las autoridades competentes. Aunque los resultados finales aún no están disponibles y lo sabemos porque desde este espacio le seguiremos dando puntual seguimiento a este caso, incluso más allá de que contraten a personajes impresentables para seducir plumas periodísticas que limpien su imagen, o agencias de relaciones públicas, que lejos de servirles para el manejo de control de crisis, resultan en una presuma inversión…