El espíritu científico de la Presidenta

Javier Solórzano Zinser *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

La Presidenta tendrá sus razones para responder hasta el domingo, pero como fuera, las consecuencias están ya entre nosotros desde el primer minuto del 4 de marzo.

Optó muy probablemente por ver cuáles son las secuelas de lo que ya está sucediendo y quizá lo hizo también confiando en que la posibilidad de una llamada con el presidente estadounidense pudiera darle un giro o atemperar al menos las cosas. Quiere contar su versión de las cosas con el Zócalo lleno.

Ayer se presentaron los primeros indicios de que algo pudiera suceder, a pesar de las bases en que sustenta Trump la aplicación de los aranceles. Todo va de la mano de un diagnóstico rudo y contundente contra nuestro país y Canadá.

Trump no ha tomado en consideración lo que ha hecho el Gobierno mexicano a lo largo de este mes. Ha mantenido un discurso belicoso en que parecía que difícilmente cambiará su estrategia. Excepto que la situación interna del país en materia de narcotráfico, en muchas comunidades está al límite; como fuere, ayer aparecieron indicios de que algo se podría negociar.

La Presidenta no se sale del guion que con sensatez ha seguido desde el 20 de enero, fecha en que tomó posesión Trump como presidente. Se ha dedicado a observar para tener todos los elementos posibles a la mano para tomar decisiones. Está gobernando, echando por delante su espíritu científico.

Observa y experimenta, pero, sobre todo, está buscando tener todos los elementos a la mano para tomar la mejor de las decisiones, evitando caer en las muy claras provocaciones.

Quisiéramos pensar que más allá de las negociaciones posibles, está claro que ante Trump tenemos lo que se llama un cambio de paradigma en las relaciones bilaterales, trilaterales y multinacionales. El presidente quiere cambiar la dinámica del mundo a su manera, lo cual no ha tenido el eco suficiente en Europa.

Si bien el Gobierno mexicano ha hecho un gran esfuerzo, seguimos cargados de pendientes. No se puede negar la relación entre la política y el narcotráfico bajo el supuesto de que todo se establece en función de dichos, o que son los propios narcotraficantes los que evidencian este nexo.

No se puede seguir bajo la idea, la cual tienen claro en EU, de que los testimonios del pasado sólo valen en relación con los gobiernos anteriores. En diferentes juicios hemos visto cómo algunos narcotraficantes en su papel de testigos protegidos, han señalado situaciones que tienen que ver con el presente gobernado por Morena.

Trump busca que también se entregue, extradite u ofrezca a quienes son parte de la complicidad política con la delincuencia organizada. Por más que se estén postergando algunas decisiones van a tener que tomarse o por lo menos van a tener que explicar por qué a ciertos personajes que están siendo señalados se la han pasado protegiéndolos, incluso se les entrega su credencial de Morena a manos del hijo del expresidente.

La Presidenta quiere llenar el Zócalo el domingo para explicar y para seguramente atacar a Trump siempre y cuando la presunta llamada que tendrían el jueves no arregle mínimamente las cosas. El acto el domingo será significativo para la Presidenta, pero no trascenderá en EU. No es casual que los principales diarios y portales de Estados Unidos de ayer hayan colocado como su noticia más importante la decisión de Trump de poner en pausa la ayuda militar a Ucrania, lo de México fue ubicado en páginas interiores o en espacios menores.

Ayer también se informó, vía al secretario de Comercio de Trump, que se podrían alcanzar compromisos con México y Canadá. Muy probablemente el espíritu científico de la Presidenta permita capacidad de maniobra.

RESQUICIOS.

¿Qué hubiera pasado si quien hubiera propuesto que se aplicara el nepotismo desde 2027 hubiera sido ysq? Presumimos que hubieran aceptado sin chistar, queda la impresión de que el espíritu machista prevalece entre muchos de Morena; no menosprecian a la Presidenta.