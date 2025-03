Disculpas pa’los que se fueron, no pa’los expulsados

Con la novedad de que el PRI cumplió 96 años y su actual dirigente, Alejandro Moreno, aprovechó para ofrecer disculpas por los errores que ha cometido su partido. “A todas y todos ustedes, compañeras y compañeros miembros de este instituto político: el PRI ha cometido errores, lo reconocemos y en nombre de las mejores militantes, mujeres y hombres del PRI, les pedimos disculpas a los que les fallamos”, señaló. Pero no sólo eso, nos comentan, pues también hizo una invitación a regresar a quienes se fueron del tricolor. “Los invito a que regresen al PRI, porque México nos necesita y nos necesita a todos. A los que lucharon por un verdadero cambio, que nos permitan recuperar lo que construimos en años”, refirió. Nos recuerdan, sin embargo, que entre quienes recién se fueron hay muchos que cuestionaron su forma de dirigir y el que cambiara los estatutos para reelegirse. Nos piden revisar si entre ésos a los que pidió volver estaría la larga lista de priistas a los que expulsó. Uf.

La reforma que los encueró

TE RECOMENDAMOS: QUEBRADERO El espíritu científico de la Presidenta

Pues finalmente ayer, por unanimidad, la reforma contra el nepotismo fue aprobada por la Cámara de Diputados con lo que ahora pasará a las legislaturas estatales. Lo que llama la atención, nos comentan, es que al final se aprobó que sea aplicada hasta el 2030. Entre quienes revisan el quehacer legislativo ha quedado claro que el Partido Verde, promotor de su diferimiento en el Senado, es uno de los ganones. Mientras los morenistas han evitado corregirla y volverla a su redacción original, para no regresarla al Senado y empezar, según ellos, un peloteo que podría retrasar su aprobación. Optaron por lo menos peor. De ahí que el diputado morenista Alfonso Ramírez Cuéllar retirara su reserva y dejara en claro la responsabilidad que asume el guinda de actuar para atajar a los militantes que quieran remplazar a sus familiares. Ahí la historia de una reforma importante que, por lo pronto, encueró las prioridades de cada familia.

La mesa de Evelyn

Y fue la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, quien ayer, ante reclamos de presidentes municipales y comisarios, instaló una mesa para atenderlos de manera directa y así darle cauce a sus solicitudes. Los inconformes previamente habían realizado una movilización e iban a ser atendidos por funcionarios del Gobierno estatal. El caso es que Salgado Pineda encabezó directamente la mesa de trabajo donde señaló que su administración trabaja sin distinciones partidistas y de manera equitativa para todas las comunidades. Estuvieron también su gabinete y titulares de dependencias encargadas de ejecutar obras, por lo que tras escuchar cada planteamiento fue dando instrucciones para darles atención. Luego encargó a su equipo a atender directamente en territorio las necesidades de los municipios, con especial énfasis en infraestructura vial, salud y educación. Ahí el dato.

Acuerdo importante

Relevante, nos dicen, el acuerdo que hizo la Tesorería de la Federación con el Banco del Bienestar, que se convertirá en auxiliar para llevar a cabo la recaudación de recursos federales, pues gracias al acuerdo recibirá el pago de impuestos, derechos, contribuciones y aprovechamientos. A los pocos días de haber tomado posesión, nos comentan, el tesorero Roberto Fernández González logró cerrar el acuerdo con el director del banco, Víctor Lamoyi. Es una buena noticia para los contribuyentes ahora tendrán más facilidades para pagar sus obligaciones fiscales, al tiempo que se reforzará al sector hacendario apoyando la captación de ingresos tributarios. Gracias al convenio, se informó, más de tres mil sucursales del Banco del Bienestar, ubicadas en los 32 estados de la República podrán ser usadas para el pago de obligaciones.

Ante aranceles, el desacuerdo

Y llama la atención cómo hasta en momentos complejos, lo que sigue aflorando entre los políticos de país son las diferencias y la imposibilidad de acordar. Lo anterior viene a cuento, porque ayer el bloque de la Cuarta Transformación en el Senado, espacio que revisa la política exterior, determinó fijar una postura contra los aranceles que Donald Trump impuso a México. Sin embargo, no consideró a la oposición, y en particular PAN y MC no tardaron en señalarlo. Se forzó entonces un receso para revisar el documento que se había preparado y en el oficialismo abrieron oportunidad a que se revisara. Pero al final asomó el desacuerdo y la descalificación y el reparto mutuo de culpas. Nos hacen ver que mientras el país enfrenta una amenaza económica, los legisladores han optado por meterse al espacio que parece resultarles desde hace algunos años el más confortable: el de la confrontación. Por cierto que al final, como en otras ocasiones, la 4T avaló su propio pronunciamiento.

Contra armerías en la Corte de EU

Con la novedad de que México llevó su demanda contra las armerías de Estados Unidos hasta la Corte Suprema de ese país, ante la cual ayer pudo directamente argumentar que la negligencia de éstas facilita el tráfico ilegal hacia territorio nacional. La demanda, es sabido, data de 2021, pero ha avanzado en las rutas jurídicas del país vecino. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha enfatizado que la demanda no cuestiona la Segunda Enmienda, sino las prácticas de fabricantes que permiten que sus productos lleguen a las manos de los grupos criminales. El caso, que ha sido respaldado por sectores políticos y sociales en ambos países, está en su fase final, nos comentan, pues la decisión del máximo tribunal estadounidense es esperada para mediados de año. Ésta podría además marcar un precedente sobre la responsabilidad de la industria armamentista en la violencia cometida en México, asociada al tráfico ilegal de armas. Pendientes.