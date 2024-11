Ingresos y gastos 2025 (1/2)

Arturo Damm Arnal *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

En los tres anteriores Pesos y Contrapesos comenté aspectos generales del Paquete Económico 2025. Centré la atención en la Clasificación Funcional del Gasto Gubernamental (la principal tarea del gobierno será redistribuir el ingreso), y en las proyecciones económicas de la SHCP para el 2025 (poco realistas, sobre todo la del crecimiento). Toca ahora un primer análisis de los ingresos y gastos gubernamentales para el año que entra.

Para el 2025 el Gasto Neto Total del Sector Público Presupuestario (Gobierno Federal más organismo y empresas bajo control presupuestario directo), será de $9,226.2 miles de millones, 1.9% menor que el aprobado para 2024, consecuencia de la necesidad de reducir el déficit presupuestario (la parte del gasto no financiada con impuestos sino con deuda).

El Gasto No Programable (destinado al pago de los intereses de la deuda, más las participaciones federales, más los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores, los ADEFAS), gasto inamovible e ineludible, representará el 30.07% del gasto total, y tendrá un incremento de 3.5% con relación a 2024.

El Gasto Programable (el remanente que se obtiene una vez descontado el Gasto No Programable, distribuible como mejor le parezca al gobierno), gasto eludible y movible, representará el 69.93% del gasto total, y tendrá una disminución de 4.1% con relación al 2024, efecto de la necesidad de reducir el déficit (reducción que recae en el Gasto Programable, eludible y movible, no en el No Programable, inamovible e ineludible).

Al interior del Gasto Programable el Gasto Corriente (servicios personales, las remuneraciones de quienes trabajan en el sector público, más subsidios, más otras operaciones), será el 59.64% del total y resultará 3.9% menor que en 2024. El Gasto en Pensiones resultará el 25.09% del total y será 4.8% mayor que en 2024. El Gasto en Inversión (inversión física, subsidios, inversiones financieras), será el 15.27% del total y resultará 14.0% menor que en 2024.

Lo preocupante: (i) las remuneración de quienes trabajan en el sector público se llevarán el 26.15% del Gasto Programable; (ii) el gasto en inversiones físicas, que bien hechas apoyan la producción de bienes y servicios, la creación de empleos y la generación de ingresos, se reducirá 12.7%.

Por el lado del gasto hay que considerar los Programas Prioritarios Sociales (redistribución del ingreso), y los Programas Prioritarios de Inversión (que, si está bien hecha, contribuye a la producción, empleos e ingresos). En 2025 habrá 17 Programas Prioritarios Sociales, desde la Pensión para Adultos Mayores hasta Preparatorias y Universidades para el Bienestar, con un presupuesto de $835,705.5 millones, el 12.80% del Gasto Programable. Programas Prioritarios de Inversión habrá 10 (8 de ferrocarriles), con un presupuesto de $189,000.0 millones, el 2.90% del Gasto Programable.

Lo preocupante: (i) el gasto para redistribuir el ingreso será 342.17% mayor que el gasto para generar ingreso (para redistribuirlo hay que generarlo); (ii) el 78.83% del gasto para generar ingreso se destinará a ferrocarriles (¿serán rentables?).

Así una primera aproximación al gasto, que resultará excesivo, porque el gobierno, metido hasta la cocina, gastará en lo que no debe.

Continuará.