130 toneladas de autopartes aseguradas

Y es la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, a cargo de Pablo Vázquez, la que sigue dando golpes relevantes al crimen en la capital. Y es que ayer ejecutó dos órdenes de cateo en sitios que eran posiblemente utilizados para el almacenamiento y desmantelamiento de vehículos presuntamente robados. Los cateos se solicitaron, se informó, tras llevarse a cabo trabajos de inteligencia e investigación. En las acciones de la Policía, ejecutadas en domicilios de las calles Rinconada de Juan Álvarez y Avenida de las Torres, en la colonia Paraje Zacatepec, en la alcaldía Iztapalapa, fueron aseguradas alrededor de 130 toneladas de autopartes, un vehículo alterado en sus medios de identificación, ocho placas de circulación con reporte de robo activo y una placa suelta también con reporte de robo. Los predios, por cierto, fueron sellados y quedaron bajo resguardo policial, en tanto lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público. Ahí el dato.

Celebran en la ASF

Y fue en la Auditoría Superior de la Federación donde ayer se develó una placa que conmemora el 200 aniversario de la fiscalización en México. Fue el titular de este organismo, David Colmenares, quien destacó que la ASF se ha convertido en un referente de los organismos auditores a nivel mundial. En las instalaciones de la propia institución, que cumplirá sus primeros 24 años de vida, el funcionario refirió que el trabajo de la Nueva Auditoría ha sido clave para la gobernanza democrática. Dijo que la ASF en el país se ha fortalecido, en especial en dos áreas: capacitación de auditores y funcionarios, y desarrollo de herramientas tecnológicas. “La ASF prepara a los auditores con intensos cursos de capacitación, con herramientas tecnológicas creadas en la misma auditoría, como El Buzón Digital, la Firma Electrónica, el SICAF y el CISAR 3.0”, declaró. La institución, por cierto, realiza hoy más informes de auditoría a través de la tecnología, sin que ello implique despedir trabajadores. Qué tal.

Se aplica con la Policía de Acapulco

Así que fue la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López, quien ayer, nos comentan, mandó un mensaje de compromiso con el fortalecimiento de la Policía del puerto —una promesa planteada al inicio de su segundo trienio—, al entregar certificados a 35 agentes de la Secretaría de Seguridad Pública. Con ellos suman ya 800 con ese aval, luego de que, ha informado, recibiera la administración con entre 20 y 30 acreditados. Abelina dio cuenta además de que buscará para el próximo ejercicio fiscal tener un presupuesto para la remodelación de instalaciones y para comprar 20 camionetas más para la corporación. Por cierto que el secretario de Seguridad Pública, Eduardo Arturo Bailleres, dijo que la acción de ayer forma parte del Plan Estratégico Integral de Armonización por la Paz y el Progreso, cuyo primer eje busca mejorar imagen, dignificación, certificación y profesionalización del personal.

La herencia de Cuevas

Vaya estado en el que la nueva administración de la alcaldía Cuauhtémoc encontró los sótanos de la sede de la demarcación. Hace unos días, la directora de Obras, Mariana Rodríguez, había denunciado que varios espacios estaban infestados de chinches, ratas y otra fauna nociva, por lo que no sólo estaban en riesgo los documentos ahí archivados, sino la salud de los trabajadores. De lo anterior hay materiales en las benditas redes que lo corroboran. Y ayer, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega lo comprobó durante una visita que hizo al lugar. Pero además encontró que el área que utilizan los policías auxiliares adscritos a la alcaldía están en deplorables condiciones, llena de humedad, con instalaciones eléctricas improvisadas, sin lockers y con una plaga de cucarachas. Es parte de la herencia que dejó la exalcaldesa Sandra Cuevas, quien tuvo recursos para alfombras rojas, pelotas con billetes y operativos muy aparatosos y nada eficientes, pero no para rehabilitar el edificio en el que despachaba. Uf.

Baja en el INE

Si no es por una es por otra, nos dicen quienes siguen de cerca lo que ocurre en el INE, pero resulta que la presidenta del órgano electoral, Guadalupe Taddei, nomás no termina de consolidar un equipo de trabajo duradero. Primero fue porque por la división que priva entre consejeros, no obtuvo los apoyos a las propuestas que hizo en cargos directivos. Y tan hizo ruido lo anterior que la 4T de plano le obsequió una reforma para no tener que considerar el punto de vista de otros consejeros para hacer esos nombramientos. El caso es que ahora deja su cargo Claudia Suárez, quien ocupaba nada menos y nada más que la Secretaría Ejecutiva del INE, esto es, el segundo cargo de relevancia de esa institución. Por motivos personales y familiares, ha explicado ayer Taddei al confirmar la baja de su cercana, quien durara en el encargo 10 meses. Se va, por cierto, en el delicado momento en el que el INE acomete la nada fácil elección de jueces.

Doble moral en Campeche

Quien ayer puso en evidencia la doble moral que tienen algunos liderazgos de Morena fue el coordinador del guinda en el Congreso de Campeche, José Antonio Jiménez Gutiérrez. El pasado miércoles, el morenista llevó a la tribuna del Legislativo local la protesta de ocho trabajadores de la capital que exigen respeto a sus derechos laborales. Don José Antonio posiblemente hizo bien al respaldar una demanda que puede ser legítima. Sin embargo, el legislador no mostró la misma sensibilidad con los más de mil policías estatales que entre marzo y mayo realizaron un paro de labores en protesta por los malos tratos de parte de la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz, y por la falta de equipo. Tampoco dijo nada cuando la gobernadora Layda Sansores insultó a los inconformes y ordenó el despido sin indemnización de más de 100 de ellos. ¿Por qué esta doble moral? Una pista: la capital está gobernada por la oposición.