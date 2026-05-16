› Marx se cuelga de la CNTE

Y el que reapareció ayer en la Ciudad de México encabezando un pequeño contingente durante las movilizaciones del magisterio disidente en ocasión del Día del Maestro fue el exdirector general de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga. Sí, el mismo que se atrincheró en las que fueran sus oficinas, tras conocer su cese por negarse a incluir a las heroínas de la patria en los libros de texto que le tocó elaborar y a corregir gazapos detectados en los mismos. En aquél sainete, nos recuerdan, algo que nada gustó entre quienes lo arropaban fue que el académico quiso presentarse a sí mismo como depositario único del obradorismo que inspiró la llamada Nueva Escuela Mexicana. Como sea, ayer Marx fue entrevistado por los rumbos de Buenavista y dijo que su intención no es “golpear al Gobierno, sino reflexionar sobre los principios de izquierda”. El caso es que ya salió a calles con la firme intención de “refundar la SEP”, aunque, nos comentan, a juzgar por la dimensión de su contingente y aunque buscó colgarse de la movilización de profes, aún no ha sumado a muchos interesados en su causa.

› Saludo en la Corte

Y fueron integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, que encabeza José Medina Mora, los que se reunieron ayer con la Comisión de Enlace con el sector empresarial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que encabeza el ministro presidente Hugo Aguilar. El propósito, se ha informado, fue el de establecer de manera institucionalizada un diálogo permanente para impulsar la certeza jurídica, la inversión y la confianza económica en el país. El encuentro es una buena noticia, nos comentan, sobre todo cuando de todos lados se señala un problema de poca inversión en el país y que una de sus causas es la falta de confianza. Abona además a colocar en su justa dimensión el mensaje que envía el proceder de algunos ministros —apenas ayer la ministra Yasmín Esquivel se refirió a la forma en la que está siendo tratado un caso por parte de Lenia Batres como “acoso”—. Reuniones como la de ayer disipan la idea de que toda la Corte es antiempresarial.

› El PRI en Washington

Y el que no se aguantó las ganas de presumir que anda en Washington, D.C. fue el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, quien ayer subió un video a las benditas redes en las inmediaciones del Capitolio. El dirigente priista, nos comentan, no ha evitado destacar que se está moviendo a contracorriente de los señalamientos que se hacen a la oposición desde el oficialismo, según los cuales hay desde afuera y desde adentro del país una generación de narrativas en contra del Gobierno. “Lo que hay que hacer es tener carácter y determinación, no tener miedo, seguir denunciando a los narcopolíticos en México, a los narcopolíticos de Morena que están destruyendo nuestro país y eso lo vamos a hacer todos y cada uno de los días”, dice Alito en uno de sus videos, mientras en otros da cuenta de encuentros que sostuvo con la opositora venezolana María Corina Machado, a la que le regala una imagen de la Virgen de Guadalupe y con la representante María Salazar, de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Qué tal.

› No gustó a Noroña

Al que nada gustó que los exsecretarios de Seguridad y de Finanzas de Sinaloa se entregaran a autoridades de Estados Unidos fue al senador Gerardo Fernández Noroña, para quien esos exfuncionarios requeridos por el Departamento de Justicia —que los ha señalado de tener presuntos vínculos con el crimen organizado—, deberían haber tenido por parte del gabinete de seguridad algún tipo de resguardo, vigilancia e incluso limitaciones de la movilidad. “No es que a toro pasado me ponga yo muy brillante, pero si tenemos una presión enorme del Gobierno de EU con este tema… cómo es posible que tengan hasta la hora que pasó, el lugar por donde cruzó… ¿cómo es posible que no se le dé la dimensión de la gravedad al tema?”, refirió encendido. Entre quienes lo han visto argumentar lo anterior, no ha faltado quien le señale que una acción como la que ahora echa en falta implicaría no que se presumiera su inocencia, como oficialmente se ha hecho desde que se dieron a conocer las acusaciones, sino su posible culpabilidad. ¿Pues qué pasó? En fin.

› Denuncias en Chihuahua

Muchas miradas estarán puestas hoy en Chihuahua, a juzgar por la serie de noticias que ayer se daban sobre la movilización que realizará Morena contra la gobernadora panista Maru Campos. El partido guinda, se ha comentado, ha decidido apostar fuerte en la movilización que ha llamado “por la seguridad de Chihuahua y la defensa de la soberanía nacional”. Por lo pronto, el secretario de Gobierno, Santiago de la Peña, declaró que aparentemente quien la está impulsando le está metiendo mucho dinero. Además, acusó presión hacia personas que reciben algún programa social federal para que salgan a las calles y dio cuenta de que, desde otras entidades, habría traslado de personas al estado para tratar de causar destrozos y polarizar. Por lo pronto, también se están mandando avisos a los ciudadanos, sobre todo los que usan el transporte público: “Este sábado 16 de mayo la totalidad de las rutas urbanas sufrirá una desviación a partir de la 1:00 PM. Lo anterior, debido a la marcha política convocada por Morena, la cual bloqueará el paso de las rutas”. Ahí el dato.

› Godoy al banquillo

Con la novedad de que el diputado morenista Leonel Godoy sí tendrá que presentarse ante la Fiscalía General de Justicia de Michoacán a declarar por el asesinato del alcalde de Uruapan Carlos Manzo. Ayer se conoció el citatorio que le fue girado al legislador. Es sabido que esa comparecencia ha sido exigida en múltiples ocasiones por Grecia Quiroz, viuda del exedil y fundador del Movimiento del Sombrero, quien ubica al morenista en un grupo de fuertes adversarios políticos que tenía su esposo antes de que le quitaran la vida. Por lo pronto, nos comentan, el requerimiento para que el exgobernador acuda ya fue enviado a sus oficinas en San Lázaro por parte de la Fiscalía de Homicidio Doloso, que encabeza Andrés Vieyra. El documento revela que el citatorio está hecho para hoy sábado 16 de mayo a las 12:00 horas y el diputado podrá declarar “de manera libre y bajo el estatus jurídico de testigo”. Nos cuentan que otro señalado por Quiroz —dentro de la vertiente de la línea política de la investigación— que ya compareció ayer fue el exalcalde Ignacio Campos, quien se ofreció a colaborar en el esclarecimiento del mismo. Pendientes.