› Saludo en la Corte

Y fueron integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, que encabeza José Medina Mora, los que se reunieron ayer con la Comisión de Enlace con el sector empresarial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que encabeza el ministro presidente Hugo Aguilar. El propósito, se ha informado, fue el de establecer de manera institucionalizada un diálogo permanente para impulsar la certeza jurídica, la inversión y la confianza económica en el país. El encuentro es una buena noticia, nos comentan, sobre todo cuando de todos lados se señala un problema de poca inversión en el país y que una de sus causas es la falta de confianza. Abona además a colocar en su justa dimensión el mensaje que envía el proceder de algunos ministros —apenas ayer la ministra Yasmín Esquivel se refirió a la forma en la que está siendo tratado un caso por parte de Lenia Batres como “acoso”—. Reuniones como la de ayer disipan la idea de que toda la Corte es antiempresarial.