› Godoy al banquillo

Con la novedad de que el diputado morenista Leonel Godoy sí tendrá que presentarse ante la Fiscalía General de Justicia de Michoacán a declarar por el asesinato del alcalde de Uruapan Carlos Manzo. Ayer se conoció el citatorio que le fue girado al legislador. Es sabido que esa comparecencia ha sido exigida en múltiples ocasiones por Grecia Quiroz, viuda del exedil y fundador del Movimiento del Sombrero, quien ubica al morenista en un grupo de fuertes adversarios políticos que tenía su esposo antes de que le quitaran la vida. Por lo pronto, nos comentan, el requerimiento para que el exgobernador acuda ya fue enviado a sus oficinas en San Lázaro por parte de la Fiscalía de Homicidio Doloso, que encabeza Andrés Vieyra. El documento revela que el citatorio está hecho para hoy sábado 16 de mayo a las 12:00 horas y el diputado podrá declarar “de manera libre y bajo el estatus jurídico de testigo”. Nos cuentan que otro señalado por Quiroz —dentro de la vertiente de la línea política de la investigación— que ya compareció ayer fue el exalcalde Ignacio Campos, quien se ofreció a colaborar en el esclarecimiento del mismo. Pendientes.