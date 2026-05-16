Garantiza CSP mejoras laborales al magisterio

Por segundo año consecutivo, el Gobierno federal anunció, por medio de la Secretaría de Educación Pública (SEP), un incremento salarial del 9 por ciento a las y los docentes de todo el país, “entre prestaciones y reconocimiento al salario”.

En el Día del Maestro, el titular de la dependencia federal, Mario Delgado Carrillo, aseguró que este incremento al salario magisterial es una muestra del compromiso que hizo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con el sector educativo.

“Refleja la voluntad de la Presidenta de México por mejorar, de manera permanente, las condiciones laborales y económicas del magisterio nacional. Así que hoy, en un gran reconocimiento y un esfuerzo extraordinario en las finanzas públicas, quiero anunciar que hemos acordado con los maestros y las maestras un incremento salarial del 9 por ciento, que está compuesto de distintos procesos y tiempos, entre prestaciones y reconocimiento al salario”, declaró.

TE RECOMENDAMOS: Y la UIF congela cuentas a Rocha e hijos Se entregan a EU los exsecretarios de Seguridad y de Finanzas de Sinaloa

El Dato: La CNTE pide un incremento salarial del 100 por ciento, además de la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la reforma educativa impulsada por Enrique Peña Nieto.

El funcionario subrayó que con esto se mantiene la tendencia de recuperación a los ingresos económicos de los docentes, para superar el rezago salarial que se acumuló en 35 años del periodo neoliberal.

En su mensaje inicial, subrayó que el llamado presidencial es que se fortalezca y trabaje en una nueva relación entre el magisterio y el Estado.

“Por eso nuestra Presidenta ha hecho un llamado a que, con la participación de todas y de todos, aula por aula, escuela por escuela, se defina una nueva relación entre el magisterio, los docentes y el Estado mexicano, donde se garantice la transparencia, el derecho a la formación y se resguarden los derechos laborales. El derecho a la educación es la guía de la política educativa del segundo piso de la Cuarta Transformación”, explicó.

Al encabezar la ceremonia por el Día del Maestro, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró al gremio docente que se hará cualquier esfuerzo requerido para mejorar sus condiciones laborales.

“Sé que, ojalá fuera el doble, pero estamos en este marco de construcción de un nuevo país en donde los recursos públicos se distribuyen al pueblo de México. Y, lo que podamos hacer por las y los maestros de México, lo vamos a hacer, por agradecimiento permanente a ustedes”, aseguró.

La mandataria señaló que: “Hemos reducido el presupuesto operativo del gobierno en prácticamente 30 por ciento adicional a lo que ya había disminuido en el periodo del (ex)presidente López Obrador. En ese marco es que hemos hecho un gran esfuerzo para este aumento”.

En su discurso destacó que, en gobiernos anteriores, el Estado protagonizó acusaciones contra el magisterio para responsabilizarlo de dar una “mala educación” a los estudiantes: “¡Qué injusticia! Qué mal habla de un gobierno que no reconoce a las maestras y a los maestros de México”.

Señaló a los docentes que la transformación que ha conseguido el país también deviene del trabajo magisterial: “Los grandiosos ciudadanos, el gran pueblo de México, se lo debemos a las y los maestros de México. Un gobierno que reconoce la educación pública y el fundamento sustantivo de la educación pública, que son las y los maestros de México, es un gobierno que está cerca del pueblo”.

En mayo del año pasado, la SEP dio un primer aumento de 10 por ciento a los maestros, medida que fue anunciada, junto a otras, luego del paro que encabezaron profesores que participan en la CNTE.

Niega que Delgado deje Secretaría de Educación

› Por Yulia Bonilla

LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum Pardo negó que haya planes para que Mario Delgado Carrillo deje la Secretaría de Educación Pública (SEP), en relación a la propuesta que la dependencia impulsó para anticipar el cierre del ciclo escolar por el calor y el Mundial de Futbol.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria respaldó la conducción que el secretario de Educación le ha dado a la dependencia y destacó el acercamiento que ha tenido con el magisterio.

“No, de hecho… Mario Delgado está haciendo un gran trabajo al frente de la SEP. Está trabajando en educación básica y el trabajo que se hace con los maestros y las maestras; y un gran trabajo en educación media superior y superior”, dijo.

Recordó que una de las metas es ampliar el nivel de educación superior, con 333 mil nuevos lugares, para lo cual se ha trabajado en el reforzamiento de la Universidad Nacional Rosario Castellanos.

333 mil nuevos lugares se prevén crear en educación media

Paralelamente a esto, recordó que se han atendido demandas de las y los docentes, como el incremento a sus percepciones salariales e, incluso, reformas para mejorar sus condiciones de jubilación.

Como parte de ello, destacó la consulta que se prevé realizar este año relativa a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), a fin de establecer, si hay un consenso o no, en que deba de modificarse.

En relación a las críticas por el anuncio de la semana pasada para anticipar el cierre del ciclo escolar, la Presidenta comentó que llama la atención la escalada que tuvo el tema a nivel internacional, a pesar de que se decidió mantener el calendario original: “Fíjense, ayer salió un artículo en The Economist sobre el tema del calendario escolar. No les parece como que… eso sí, los ojos del mundo están puestos en México. Ya para que The Economist saque un artículo relacionado con el calendario escolar que, además, pues hubo una propuesta. No se estuvo de acuerdo y se regresó a la propuesta original con las características que tiene cada estado. Se lo hicieron como una gran noticia. Llama la atención”, señaló.