Inicia operaciones planta pasteurizadora de leche

CON UN PLAN que espera beneficiar a 200 mil habitantes de los estados de Campeche, Yucatán y Tabasco, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró este viernes la Planta Pasteurizadora de Leche para el Bienestar.

De visita en el estado de Campeche, la mandataria federal anunció este programa con el cual, además, está contemplado dar beneficios a 877 productores en esta entidad.

La planta tuvo una inversión de 130 millones de pesos y se prevé que tenga la capacidad de producir 100 mil litros de leche a diario, con lo cual, dijo, la obra se convertirá en un círculo virtuoso, debido a que no sólo permitirá una compra a precio justo sino también se garantizará la disponibilidad para el consumo de las infancias.

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“Entre todos armamos este proyecto, es apoyo a los productores de leche. Ya dijeron aquí que son 877 productores que se les dieron los insumos, se produce la leche y se compra a 11.50 el litro, es decir, se garantiza el precio. Con eso se tiene para vivir, no solamente se produce leche para las niñas y niños de México, sino que además se apoya a los productores, se genera bienestar; así que es un círculo virtuoso”, dijo.

A nivel nacional, Leche para el Bienestar beneficia 7.5 millones de personas que pueden adquirir este alimento a la mitad del precio comercial.

En referencia a que gran parte de los 750 millones de litros que se producen en el país salen del estado de Campeche, Sheinbaum Pardo mencionó que con esta política se atiende el abandono que dicha entidad enfrentó con otros gobiernos.

“Esto es parte de la Cuarta Transformación de la vida pública, como decía, es un gobierno que piensa en el pueblo, que trabaja por el pueblo y que sabe que llegamos gracias al pueblo de México y que nunca lo vamos a traicionar. Esa es la Cuarta Transformación de la vida pública y además, si ustedes ven esta fábrica de leche es lo más moderno que pueden ver en todo México, esa es la Cuarta Transformación de la vida pública. Me da mucho gusto estar con ustedes, no se les olvide: es honestidad, amor al pueblo y a la patria”, expresó.