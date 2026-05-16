› Denuncias en Chihuahua

Muchas miradas estarán puestas hoy en Chihuahua, a juzgar por la serie de noticias que ayer se daban sobre la movilización que realizará Morena contra la gobernadora panista Maru Campos. El partido guinda, se ha comentado, ha decidido apostar fuerte en la movilización que ha llamado “por la seguridad de Chihuahua y la defensa de la soberanía nacional”. Por lo pronto, el secretario de Gobierno, Santiago de la Peña, declaró que aparentemente quien la está impulsando le está metiendo mucho dinero. Además, acusó presión hacia personas que reciben algún programa social federal para que salgan a las calles y dio cuenta de que, desde otras entidades, habría traslado de personas al estado para tratar de causar destrozos y polarizar. Por lo pronto, también se están mandando avisos a los ciudadanos, sobre todo los que usan el transporte público: “Este sábado 16 de mayo la totalidad de las rutas urbanas sufrirá una desviación a partir de la 1:00 PM. Lo anterior, debido a la marcha política convocada por Morena, la cual bloqueará el paso de las rutas”. Ahí el dato.