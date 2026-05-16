› Marx se cuelga de la CNTE

Y el que reapareció ayer en la Ciudad de México encabezando un pequeño contingente durante las movilizaciones del magisterio disidente en ocasión del Día del Maestro fue el exdirector general de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga. Sí, el mismo que se atrincheró en las que fueran sus oficinas, tras conocer su cese por negarse a incluir a las heroínas de la patria en los libros de texto que le tocó elaborar y a corregir gazapos detectados en los mismos. En aquél sainete, nos recuerdan, algo que nada gustó entre quienes lo arropaban fue que el académico quiso presentarse a sí mismo como depositario único del obradorismo que inspiró la llamada Nueva Escuela Mexicana. Como sea, ayer Marx fue entrevistado por los rumbos de Buenavista y dijo que su intención no es “golpear al Gobierno, sino reflexionar sobre los principios de izquierda”. El caso es que ya salió a calles con la firme intención de “refundar la SEP”, aunque, nos comentan, a juzgar por la dimensión de su contingente y aunque buscó colgarse de la movilización de profes, aún no ha sumado a muchos interesados en su causa.