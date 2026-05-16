› No gustó a Noroña

Al que nada gustó que los exsecretarios de Seguridad y de Finanzas de Sinaloa se entregaran a autoridades de Estados Unidos fue al senador Gerardo Fernández Noroña, para quien esos exfuncionarios requeridos por el Departamento de Justicia —que los ha señalado de tener presuntos vínculos con el crimen organizado—, deberían haber tenido por parte del gabinete de seguridad algún tipo de resguardo, vigilancia e incluso limitaciones de la movilidad. “No es que a toro pasado me ponga yo muy brillante, pero si tenemos una presión enorme del Gobierno de EU con este tema… cómo es posible que tengan hasta la hora que pasó, el lugar por donde cruzó… ¿cómo es posible que no se le dé la dimensión de la gravedad al tema?”, refirió encendido. Entre quienes lo han visto argumentar lo anterior, no ha faltado quien le señale que una acción como la que ahora echa en falta implicaría no que se presumiera su inocencia, como oficialmente se ha hecho desde que se dieron a conocer las acusaciones, sino su posible culpabilidad. ¿Pues qué pasó? En fin.