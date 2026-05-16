› El PRI en Washington

Y el que no se aguantó las ganas de presumir que anda en Washington, D.C. fue el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, quien ayer subió un video a las benditas redes en las inmediaciones del Capitolio. El dirigente priista, nos comentan, no ha evitado destacar que se está moviendo a contracorriente de los señalamientos que se hacen a la oposición desde el oficialismo, según los cuales hay desde afuera y desde adentro del país una generación de narrativas en contra del Gobierno. “Lo que hay que hacer es tener carácter y determinación, no tener miedo, seguir denunciando a los narcopolíticos en México, a los narcopolíticos de Morena que están destruyendo nuestro país y eso lo vamos a hacer todos y cada uno de los días”, dice Alito en uno de sus videos, mientras en otros da cuenta de encuentros que sostuvo con la opositora venezolana María Corina Machado, a la que le regala una imagen de la Virgen de Guadalupe y con la representante María Salazar, de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Qué tal.