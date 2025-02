Affinitas y El agiotista favorito

*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Así se le ubica a Mauricio Vega, cuyos oficios a continuación narraré, pero sobre todo por la vinculación que sostiene con la familia Lebois, afamada por estar acusada por una secuencia de actos de fraude… y que para evadir la acción de la justicia ha contado con el apoyo del abogado Juan Carlos Hevia.

A Vega se le conoce como jefe de dos empresas financieras, Maxiconfianza, SAPI, y de Préstamos Prendarios, a las que diversos testimonios involucran en una trama de despojo de bienes inmuebles a personas en apremios económicos. La trama habla de personas que, acosadas por falta de dinero —cosa que ya no sucede en la 4T—, recurren a ambas financieras para obtener créditos prendarios garantizados con casas o departamentos: ya sabe usted, un préstamo pequeño con una garantía enorme.

Y los pignorantes, nos cuentan, quedan en manos de la Notaría 77 de la CDMX asignada a José De Jesús Niño De La Selva. Y señalan que ahí —sin darse por enterados— el personal de la notaría les introduce entre los documentos las fojas de un convenio de mediación con una fecha posterior a la solicitud de crédito. Y bueno, dicho convenio es emitido por el Mediador Privado 625. Y de esa manera será imposible para los deudores defenderse para recuperar sus bienes en prenda ya que, al intentarlo, los apoderados de Maxiconfianza y de Préstamos Prendarios presentarán el convenio de mediación que nadie recuerda haber firmado… pero que está firmado.

Ello permite a las empresas de Mauricio Vega, acusan, apropiarse de inmuebles a un tercio del crédito. Un negocio redondo en diversos casos en donde, mucho ojo, está vinculado un socio clave de Affinitas Medios de Pago.

Sí, Afinnitas, la empresa de Jacques Lebois Mateos, el medio hermano del “pelado a extranjía” de Rodrigo Lebois Mateo que está señalado como artífice del megafraude de Unifin.

Los oficios del abogado le permiten a Jaques Lebois pasear a sus anchas en la CDMX… pero no son del todo favorables para su sobrina, Almudena Lebois Ocejo, quien tras ser detenida por estar involucrada en el fraude de Unifin, fue liberada en diciembre pasado por mediación del abogado Hevia.

Pero que tras su liberación, la hija de Rodrigo Lebois, nos aseguran, se fugó pero de la socialité, pues porta uno de esos severos brazaletes que no se venden en Tiffany.

CONCANACO-SERVyTUR reclama sustituir a Cervantes. Y para ello solicita oficialmente nuevas elecciones para nombrar un nuevo presidente nacional del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

¿Un cisma? Sí, en toda la extensión de la palabra: la reelección de más de dos periodos de un presidente de la máxima representación empresarial ante el gobierno de México, sólo es posible si las 7 entidades que lo conforman con voz y voto aceptan por unanimidad… y si una sola no está de acuerdo, no procede la reelección fuera de estatutos, y éste es el caso hoy con Francisco Cervantes.

Se supo a través de un comunicado interno de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, que un amplio sector de consejeros del organismo protestaron airadamente al saberse excluidos de “reuniones clave con autoridades, desestimando nuestra representatividad como organización con arraigo y liderazgo en todo el país, que agrupa a millones de empresarios de los sectores comercio, servicios y turismo”.

Por ello y de manera escrita, el sector comercio y de turismo que encabeza Octavio de la Torre solicitó revertir el periodo extraordinario 2024-2025 para Cervantes y, conforme al proceso estatutario, solicitar nuevas elecciones en el CCE.

Pemex: poco, malo y chafa. No, ya no le quieren comprar a México su crudo en las refinerías de Texas y Nueva Orleans. Así de grave la crisis que reveló ayer la agencia Bloomberg: demasiada agua, areniscas, un crudo de baja calidad que no sirve para producir gasolina o diesel.

Gato por liebre, pues.

Así, que ya no sólo se trata de que la producción de Pemex vaya en franco declive, que la mitad de las plataformas marítimas de la paraestatal a cargo de Víctor Rodríguez estén detenidas por la falta de pago a sus proveedores por casi 410 mil millones de pesos, que México está a no más de 200 mil barriles diarios de empezar a importar crudo para abastecer a las seis refinerías en operación (la de Dos Bocas, mejor preguntemos a la gobernadora Rocío Nahle), sino que la plataforma de exportación no cumple con los estándares de calidad requerida para la refinación.

Los planes para el rescate de Pemex expuestos por la secretaria de energía, Luz Elena González, hasta ahora son planes.