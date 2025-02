¿Buscando la indulgencia?

Y quien no quiso perder la chance de tomarse una foto con Andy López Beltrán, secretario de organización de Morena, para subirla pronto al Face, pero sobre todo para intentar mandar algún tipo de mensaje fue el senador Alejandro Murat. Y es que resulta que el expriista, que de última hora consiguió el arropo de Morena para meterse al Senado, ayer dio cuenta de que se ha afiliado al partido guinda. “¡Seguimos construyendo el segundo piso de la #4T! Con mi amigo Andrés López Beltrán y Morena vamos con todo en esta nueva etapa de afiliación. #SeguimosAvanzando”, escribió. Entre quienes conocen los asuntos del partido oficialista, nos aseguran que la foto que se tomó al lado del hijo del expresidente López Obrador da cuenta de la indulgencia que busca a toda costa el político oaxaqueño. Y hay quien de plano ve que está dando pasos para, ahora cobijado por Morena, no dejar de figurar en la política estatal. Ya se verá si tienen o no razón.

Hecho en México

Con la novedad de que en Estados Unidos, y particularmente en Florida —un estado cuyo gobierno es antimexicano—, fue donde la Secretaría de Economía, a cargo de Marcelo Ebrard, y el consulado de Orlando mostraron las primeras pinceladas de lo que será el relanzamiento de la marca Hecho en México. Es sabido que esta medida figura dentro del Plan México, la estrategia del Gobierno para enfrentar los desafíos comerciales que está imponiendo el gobierno de Donald Trump. Resulta que estos días se lleva a cabo la LatAm Trade Show Orlando and Port Tampa Bay 2025, una exposición comercial que ha puesto en contacto a más de 100 empresas mexicanas con 37 distribuidores del estado de Florida. Ahí, nos cuentan los empresarios del país se pusieron la camiseta con el sello distintivo del águila y la leyenda Hecho en México y dejaron el registro de que el país ya está plantando cara a lo que viene. Ahí el dato.

Golpe a célula al servicio de La Unión

Relevante, nos comentan, el golpe que dieron a La Unión Tepito, ayer, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a cargo de Pablo Vázquez Camacho, en coordinación con el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional. Y es que en una acción conjunta cumplimentaron cinco órdenes de cateo en inmuebles de las alcaldías Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Azcapotzalco e Iztapalapa, donde detuvieron a siete personas y aseguraron más de mil 634 dosis de posibles narcóticos y 130 kilogramos de aparente marihuana, entre otros objetos. Las acciones derivaron de trabajos de investigación, en torno a la identificación de una persona señalada como líder de una célula delictiva y quien lleva por apodo El Coffee. Por cierto que en los despliegues operativos se actuó sin uso de la fuerza.

Defienden uso de suelo

Y fue hace unos días que, nos cuentan, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, firmó un Convenio de Colaboración con la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios A.C. con el propósito de defender los usos de suelo en la demarcación. ¿En qué consiste? Bueno, pues resulta que se dará capacitación a emprendedores, inversionistas, así como a vecinas y vecinos que quieren rentar, vender o comprar una propiedad en la demarcación para evitar fraudes y coyotaje. El presidente de la AMPI, Felipe Alberto Cuevas Piña, dio cuenta de que también se busca dar certeza jurídica, ya que se abre un canal de comunicación directo con la alcaldía, la cual dará asesoría a todo aquel que quiera invertir. La finalidad es que haya conocimiento suficiente sobre la documentación que deben revisar, sobre todo en la autenticidad de los certificados de uso de suelo por reconocimiento de actividad o por derechos adquiridos, y evitar ser víctimas de engaños. Es bastante interesante el acuerdo, pues se genera un frente para fácil atajar la transa y la eventual afectación de los entornos vecinales.

Acciones coincidentes

Aunque tienen diferentes orígenes políticos, llamó la atención la coincidencia que hay entre una de las medidas que impulsa la nueva fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, con una que aplica con consistencia la alcaldesa de Cuauhtémoc Alessandra Rojo de la Vega. “Hemos emprendido un programa muy ambicioso para devolver o chatarrizar lo más pronto posible, los vehículos asegurados por la Fiscalía, la meta es que este 2025 liberemos por completo las calles, atendiendo un reclamo vecinal histórico en la institución”, refirió ayer Alcalde Luján. Y es que es más que conocido que muchos de los coches que se encuentran en las inmediaciones de las fiscalías no sólo son depósito de basura, sino que en algunos casos hasta como hoteles los usan. Rojo de la Vega informó hace apenas unos días del retiro de 300 de estos vehículos que ha realizado su gobierno a petición de los vecinos, quienes aprecian en esta acción la eliminación de posibles focos de criminalidad.

Nuevo golpe en Sinaloa

Algo para destacar es el nuevo golpe de las Fuerzas Federales en Sinaloa, al detener a varios importantes generadores de violencia, entre ellos dos operadores de Los Chapitos. Elementos del Ejército, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la FGR y la Guardia Nacional realizaron 10 cateos simultáneos en tres diferentes municipios de la entidad. Parte del resultado fue la detención de Brian Paul Vega Valdés, El Güero Brayan, uno de los hombres de mayor confianza de los hijos de El Chapo Guzmán. También fue capturado Erick “N”, autor de un homicidio cometido en 2023 en Plaza Carso, en la Ciudad de México. De acuerdo con lo informado por el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, también fueron capturadas tres mujeres y se aseguraron 10 inmuebles, 10 vehículos y 13 armas de fuego, entre ellas dos fusiles Barret calibre 50. Este golpe, nos dicen, contribuirá a superar la crisis en Sinaloa, en donde, por cierto, se empieza a ver la luz al final del túnel.