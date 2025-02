¿Entrando en recesión? (2/2)

*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Vimos, en el pasado Pesos y Contrapesos, que en términos anuales (comparando cada mes con el mismo del año anterior), y mensuales (comparando cada mes con el anterior), y tomando en cuenta el Indicador Global de la Actividad Económica, en el cuarto trimestre del año pasado la economía decreció: 0.10% en términos anuales (por primera vez desde el primer trimestre de 2021), y 0.47% en términos mensuales (por primera vez desde el primer trimestre de 2024).

¿Estamos entrando en recesión, definida como dos o más trimestres consecutivos de crecimiento negativo? Todo dependerá de lo que pase en el primer trimestre de 2025: la economía, ¿crecerá, quedará igual, decrecerá? Buscando respuesta podemos recurrir a la encuesta que en enero levantó el Banco de México entre los economistas del sector privado.

Tomando en cuenta el promedio de las 40 respuestas recibidas por el banco central a la pregunta por el crecimiento de la economía en los próximos trimestres, y centrando la atención, no en el IGAE, sino en el PIB, el Producto Interno Bruto, éste podría ser el crecimiento de la economía en los cuatro trimestres el 2025. Entre paréntesis pongo la expectativa más pesimista seguida de la más optimista.

Primer trimestre: 1.22% (0.19% la más pesimista, 2.40% la más optimista). Segundo: 0.83% (menos 0.70% la más pesimista, más 1.84% la más optimista). Tercero: 0.82% (menos 0.08% la más pesimista, más 1.55% la más optimista). Cuarto: 1.18% (0.38% la más pesimista, 2.13% la más optimista).

Si consideramos el promedio de las 40 respuestas, en 2025 no tendremos un solo trimestre de crecimiento negativo y el crecimiento promedio trimestral será 1.01%. Libraremos la recesión. Si tomamos en cuenta la expectativa más optimista, obviamente tampoco tendremos un solo trimestre de crecimiento negativo, y el crecimiento promedio trimestral será 1.98%. Evitaremos la recesión. Pero si consideramos la proyección más pesimista, tendremos dos trimestres consecutivos, el segundo (menos 0.70%), y el tercero (menos 0.08%), de crecimiento negativo y caeremos en recesión.

Recesión o no recesión el crecimiento de la economía mexicana seguirá siendo muy bajo, insuficiente para conseguir elevar el bienestar de los mexicanos por medio de la generación personal de ingreso, no de la redistribución gubernamental del mismo. Sí, el crecimiento importa y debe ser el mayor posible. En México no están dadas las condiciones para que lo sea.

Entre 1935 y 1981 el crecimiento promedio anual de la economía mexicana fue 6.17%. En 1982 perdimos el crecimiento elevado y entre 1982 y 2024 la economía creció, en promedio anual, 2.10%. Según el promedio de las 40 respuestas recibidas por el Banco de México en la citada encuesta, en los próximos 10 años, de 2026 a 2035, el crecimiento promedio anual de la economía será 1.98% (1.50% según la expectativa más pesimista, 2.80% de acuerdo a la más optimista), con lo cual sumaremos 54 años (1982–2035) de crecimiento insuficiente, lo cual, dado lo que demuestra la ciencia de la economía (sí, ciencia: conocimiento de relaciones causa-efecto), y lo que muestra la historia de la economía (que se explica por lo que demuestra la ciencia de la economía), es una vergüenza, que limita seriamente las posibilidades de lograr mayor bienestar para todos.