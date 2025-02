Jeff Bezos, propietario del Washington Post, anunció que su periódico publicará solo columnas de opinión a favor de “las libertades personales y la economía de mercado”, basada en el ejercicio de la libertad individual y en el uso de la propiedad privada, para producir y consumir, como cada uno crea más conveniente, anuncio que muchos consideran, o contrario a la libertad de expresión, lo cual no es cierto, o a la pluralidad de puntos de vista en la sección de opinión del periódico, lo cual sí es cierto.

Una cosa es estar en contra de la libertad de expresión: que nadie exprese, en ningún medio, ideas contrarias a las mías, y otra estar contra la pluralidad de opiniones en mi medio: que nadie exprese, en mi periódico, opiniones contrarias a las que considero correctas. Lo primero es inaceptable. Lo segundo, que es el ejercicio del derecho a la propiedad privada, no lo es.

El derecho a la propiedad privada es el derecho a la libertad individual para usar, disfrutar y disponer de lo que es de uno, como a uno más le convenga, con una condición: que al hacerlo no se violen derechos. ¿Qué implica en el caso de un periódico? Muy sencillo: que, entre otras muchas cosas, el propietario decida quién escribe y quién no, y cuáles opiniones se publican y cuáles no.

Quien tiene una opinión contraria al propietario del periódico, ¿tiene el derecho de publicarla en ese periódico? Si lo tuviera, entonces el propietario tendría la obligación de darle el espacio para publicarla, y no hacerlo supondría la violación de ese derecho, una injusticia. Quien tiene una opinión contraria al propietario del periódico, ¿tiene el derecho de publicarla en ese periódico? No, por lo que no publicarla no implica una injusticia, la violación de un derecho.

Estoy a favor de la libertad individual, de que los propietarios de los periódicos decidan si permiten, o no, la pluralidad de puntos de vista en sus secciones de opinión, con las consecuencias sobre el número de lectores, la venta de suscripciones, la venta de publicidad (privada y gubernamental), los ingresos y las ganancias, teniendo en cuenta que, como cualquier negocio, y un periódico (con sus peculiaridades) lo es, tiene que ser rentable (lo ideal: financiarse nada más de las suscripciones de sus lectores).

Si yo fuera propietario de un periódico, ¿qué haría? Recuerdo lo que alguna vez me dijo Luis Enrique Mercado (QEPD), director fundador de El Economista (quien, siendo editor de la sección de finanzas de El Universal, a mediados de los 80, fue el primero en publicar un Pesos y Contrapesos mío): “Claro que estoy a favor de la libertad de expresión. Pero en este periódico defendemos la libertad, la propiedad y la economía de mercado. Ya sobran periódicos que defienden lo contrario”. Mercado estaba a favor de la pluralidad de opiniones por medio de la pluralidad de periódicos, no a través de la pluralidad de puntos de vista en la sección de opinión del periódico que dirigía, postura con la que estoy de acuerdo.

Si el proteccionismo (por ejemplo: aranceles), es éticamente injusto, porque viola derechos, y económicamente ineficaz, porque reduce el bienestar, ¿sería correcto que les de espacio, en la sección de opinión de mi periódico, a quienes lo defienden, sabiendo el daño ético y económico que ocasiona?

Tú, lector, ¿qué harías? Bezos, ¿hace bien o mal?