¿Qué es el nepotismo? Una respuesta rápida es que consiste en otorgar puestos o contratos o concesiones a un pariente desde una posición de poder. Frente a esta definición se pueden plantear varias preguntas. Una de ellas es la de qué se entiende por “un pariente”. Los casos más obvios son los de los parientes cercanos, como los cónyuges, los hijos, los padres o los hermanos.

Las cosas dejan de ser tan claras cuando hablamos de parientes más lejanos, como los primos en tercer grado, o los sobrinos de los cuñados o los yernos de los excónyuges. En esos casos, puede no haber ni siquiera una relación de amistad, de cercanía o de compromiso alguno. El funcionario corrupto puede preferir darle el puesto, el contrato o la concesión a un compinche que a alguien de su familia lejana. Lo que esto muestra es que lo que está mal con el nepotismo no es la relación de parentesco per se, sino la manera en la que esa relación se aprovecha para abusar del poder o lograr una ganancia ilegítima. En pocas palabras: el nepotismo es un acto de complicidad dentro de un entramado de corrupción. ¿Pero qué sucede cuando el pariente se niega a participar en esos tratos o negocios sucios? ¿Qué sucede cuando el pariente actúa de una manera íntegra e incluso está dispuesto a denunciar los malos manejos?

Otra pregunta que se puede plantear es la de si la otorgación de puestos, contratos o concesiones a los parientes, es intrínsecamente injusta o lo es porque éstos carecen de méritos para recibirlos. ¿Qué pasa cuando el mejor candidato para un puesto resulta ser el primo del jefe? ¿Debemos darle ese puesto a alguien menos capaz tan sólo por el hecho de que no es su pariente? ¿Pero acaso no estamos castigando al mejor candidato e incluso perjudicando al Gobierno o a la compañía que tendrá que conformarse con contratar a alguien menos apto? Lo que se aduciría es que, normalmente, el nepotismo funciona para otorgar los puestos, los contratos y las concesiones a personas que no son más merecedoras que otras. Entendido de esta manera, el nepotismo es una forma de injusticia. En vez de permitir que quienes tengan las mejores credenciales y las mejores propuestas realicen una función en beneficio de la colectividad, se les hace a un lado de manera incorrecta para que algún pariente realice esa misma función de manera menos eficiente y menos virtuosa, en perjuicio de la colectividad en cuestión. En un sistema democrático, cualquiera debe tener las mismas oportunidades que otro para realizar la tarea para la que está capacitado, sobre todo, cuando se trata de una función en la política. Pero entonces, ¿qué pasa cuando el mejor candidato resulta ser un pariente del poderoso?, ¿es justo que sólo por ello se le impida cumplir con esa tarea?