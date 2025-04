Lamentable AXE Ceremonia

La tragedia en el festival AXE Ceremonia en el Parque Bicentenario no fue un accidente fortuito, sino el resultado de una cadena de negligencias. Las estructuras que colapsaron, matando a los fotógrafos Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles Rivera, no eran improvisadas.

Se planteaban en el mapa oficial del evento, se les hizo promoción como “puntos de encuentro seguros” y formaban parte de la infraestructura prevista desde el inicio. No fue una ocurrencia de último minuto ni una decisión tomada a la ligera, fue parte del diseño operativo del festival. ¿Quién es, o son los responsables?, muchos nombres en la baraja, incluso aquellos que hoy se esconden y están más que involucrados, ¿quiénes serán los primeros que pongan en la mesa su carta de responsabilidad? Hoy lo único que se ve es que estos eventos siguen siendo un jugoso negocio para unos cuantos, que hoy se protegen hasta en sus redes sociales, incluso las autoridades locales deberán dar origen a una investigación responsable, que informe puntualmente y con claridad lo que sucedió, además del informe del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe. Lo penoso será ver cómo cada parte involucrada se libere de la responsabilidad argumentando que no les corresponde lo que sucedió.

La instalación de grúas requiere conocimientos técnicos especializados, donde incluso hay advertencias sobre su uso. Nadie puede simplemente “poner” una grúa sin evaluar el terreno, el peso, la carga y la interacción con el entorno, la situación climática. ¿Esto les regresará la vida a Berenice y Miguel?, sabemos que no, pero el acto de justicia hará que algo así no vuelva a suceder, reaccionando al clásico de “tapar el pozo”. Queda claro que no supieron de física ni de seguridad estructural al montar las estructuras que tanto se presumieron. Pero lo más grave además, es que a pesar del colapso mortal, no se suspendió el evento, no se informó a los asistentes ni a la prensa, se intentó ocultar que las víctimas habían fallecido dentro del recinto. Se difundió la versión de que murieron camino al hospital, pero los paramédicos y testigos, y los que ayudaron a colocar lonas, reportaron que ya no tenían signos de vida, estando presente la ambulancia, forense y peritos.

Nombres de involucrados, muchos; desde el de Diego Jiménez Labora y los fundadores de Eco Live, hasta el de autoridades locales que permitieron que el evento continuara a pesar de los hechos ocurridos, y el de quien autorizó ocultar los hechos. Hoy muchos se esconden y ponen sus perfiles en modo privado, pero la asociación entre Eco y AXE ¿llegó a su fin? La empresa AXE mira de lejos cómo su nombre está involucrado en esta tragedia, pero aunque esta mancuerna no es nueva, ya llevan algunos años trabajando juntos con los organizadores presumiendo eventos como las fiestas Bresh, Bahidorá, Bravo GNP y, claro, AXE Ceremonia, de la que se esperaba más. ¿Quién querrá hacer negocio con estas empresas y los involucrados luego de estos lamentables hechos?, ¿qué artista querrá trabajar con ellos después de esto?, ya lo veremos, pero el tema cada día se pone más delicado, al develarse más información, donde ahora trasciende hasta abuso laboral de quienes trabajan en sus festivales. Por cierto, si ve a los ejecutivos de Unilever, despiértelos, porque lo que decidan ellos es lo que dará continuidad al AXE Ceremonia.

Noble Labor. Crear espacios adecuados para la infancia es también sentar las bases para un mejor futuro. Fundación FEMSA ha asumido este reto, encabezado por Ian Craig y OXXO México, bajo la dirección de Carlos Arroyo Rico, para poner en marcha cuatro nuevos Lugares Amigables para la Primera Infancia (LAPIS) en los estados de Guanajuato, Estado de México, Chiapas y Guerrero. Con una superficie total de 1,258 metros cuadrados, estos sitios benefician directamente a más de mil 200 niñas y niños de 0 a 6 años. En San Cristóbal de las Casas, el LAPIS del Bosque del Huitepec promueve el contacto con la naturaleza; en Toluca, destaca el uso de materiales reciclados y un mural comunitario. En Acapulco, se renovó el Parque La Laja con jardineras; mientras que en Guanajuato se rehabilitó el Jardín de Niños Duarte. Cada intervención fortalece el desarrollo infantil y fomenta comunidades más unidas desde la primera infancia.

Voz en Off. En un país donde los retos en salud pública exigen respuestas inmediatas, cada acción que promueva el ejercicio y el bienestar merece celebrarse. La Clase Nacional de Boxeo organizada en el Zócalo por la Presidenta Claudia Sheinbaum no sólo representó un evento deportivo multitudinario, también envió un mensaje claro sobre la importancia de fomentar estilos de vida saludables desde el espacio público. La participación del diputado federal Eruviel Ávila en esta jornada dejó en claro que el impulso al deporte puede y debe trascender colores partidistas, para convertirse en una causa común que convoque a ciudadanos, atletas y representantes populares. Ávila, quien ha demostrado disciplina física y cercanía con la ciudadanía, se integró con entusiasmo al evento, saludando incluso a leyendas como Julio César Chávez, símbolo del deporte nacional. Su presencia y compromiso refuerzan la idea de que el liderazgo también se ejerce desde el ejemplo…