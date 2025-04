*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Llega a las librerías de México Celia en Cuba 1925 – 1962 (Editorial Planeta Mexicana, 2024), de la historiógrafa musical y productora Rosa Marquetti Torres (Alquizar, Artemisa, Cuba, 1950): libro en que se recupera el legado, los inicios y el desarrollo de la carrera de la más universal de las cantantes cubanas. Celia Cruz en el mundo habanero: los clubes, teatros, programas de televisión, la radio y las grabaciones discográficas en que la intérprete de “El yerbero moderno” impuso su carisma desde sus primeras presentaciones.

“Indiscutible, Celia Cruz (La Habana, 1925 – New Jersey, 2003) es la más insigne vocalista de la música popular cubana (son, guaracha, pregón, bolero, chachachá, mambo...); su carrera musical constituye una leyenda que comienza en Cuba, donde están las raíces de su expresividad auténtica y arraigada a lo popular. De origen humilde supo vencer todos los obstáculos de un entorno social machista y de tabúes discriminatorios y clasistas hasta imponerse como una artista que se ganó el respeto y la admiración del público”, dijo a La Razón Rosa Marquetti.

Rosa Marquetti ı Foto: Especial

¿Pretensiones de este libro? Quiero mostrar cómo los logros artísticos de Celia Cruz en esos primeros años en Cuba fueron posibles por su talento natural, inteligencia, disciplina y profesionalismo que, desde muy temprano marcaron su carácter y personalidad. Asimismo, quiero subrayar el sentido de pertenencia a la nación y de defensa de su identidad afrocubana.

¿Ardua investigación? El libro propone llenar vacíos documentales en el recorrido por la vida de Celia Cruz. Me aboqué a una afanosa investigación por los archivos personales de la cantante y, asimismo, la Fundación Celia Cruz me permitió tener acceso a todos sus documentos. Además, realicé una exhaustiva investigación de la prensa tanto cubana y de países donde se presentó. Me apoyé en declaraciones de personas cercanas que la conocieron y también en sus propias declaraciones.

¿Contextualización de la ascendente carrera de Celia Cruz? Así es, se dan referencias amplias de ese camino ascendente de Celia como una de las protagonistas de aquellos años axiomáticos del teatro musical, la radio, la televisión y el cabaret en Cuba. Hago énfasis en sus triunfos y decisiones personales y presento referencias musicales y extramusicales sobre todo en sus vínculos con el tiempo que acuñó su influjo.

Celia Cruz se va de Cuba en 1960. ¿Por qué usted extiende el libro hasta 1962? Ella vive en Cuba hasta julio de 1960. Lo prolongo hasta 1962 porque me interesaba exponer un periodo de incertidumbre. La negación de su entrada a Cuba en abril de 1962 marcó definitivamente a Celia Cruz con respecto al gobierno de Fidel Castro: no la dejaron ir al entierro de su madre, eso la marcó en una actitud crítica frente al régimen cubano. Nunca se lo perdonó a Fidel Castro.

Centenario de Celia Cruz en octubre de 2025. ¿Preparación de la segunda parte de la biografía? Ya entregué a los editores Celia en el mundo 1962 – 2003, que tentativamente sale el próximo septiembre, antes del 21 de octubre, centenario de su natalicio. La vida de Celia aprueba esta división en dos partes: dos aproximaciones a su maravillosa trayectoria y los tiempos que le tocó vivir.

Portada del libro "Celia en Cuba 1925–1962" ı Foto: Especial

Celia en Cuba 1925–1962