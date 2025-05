PIB, 1er. TRIMESTRE

*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Ya tenemos, del INEGI, la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto para el primer trimestre del año. Que sea oportuna quiere decir que no es la cifra definitiva, misma que conoceremos el 22 de mayo.

El Producto Interno Bruto, PIB, es la producción de bienes y servicios para el consumo final, con la cual se mide el crecimiento de la economía, relacionada con la creación de empleos y con la generación de ingresos, empleos e ingresos que son condiciones del bienestar, que debe ser el resultado de la generación personal de ingreso, no de la redistribución gubernamental del mismo, por la que el gobierno le quita a Juan una parte del producto de su trabajo (de su ingreso), para dársela a Pedro.

Dado que el problema económico de fondo es la escasez (no todo alcanza para todos, menos en las cantidades que cada uno quisiera, y mucho menos gratis), conviene que el PIB crezca lo más posible para que la oferta de bienes y servicios sea la mayor posible, condición para minimizar la escasez, condición que en México no se ha dado (y no se dará en el corto y mediano plazo).

En términos anuales, comparando cada trimestre con el mismo trimestre del año anterior, este ha sido el crecimiento del PIB en 2024 y 2025. Primer trimestre 2024, 1.7%. Segundo, 1.2%. Tercero, 1.5%. Cuarto, 0.5%. Primer trimestre 2025, 0.6%. En el primer trimestre de 2025 el PIB creció menos que un año antes (0.6% contra 1.7%), malo, y más que en el trimestre anterior (0.6% contra 0.5%), bueno.

En términos trimestrales, comparando cada trimestre con el trimestre anterior, este ha sido el crecimiento del PIB en 2024 y 2025. Primer trimestre 2024, 0.0%. Segundo, 0.3%. Tercero, 0.9%. Cuarto, menos 0.6%. Primer trimestre 2025, 0.2%. En el primer trimestre de 2025 el PIB creció más que un año antes (0.2% contra 0.0%), bueno, y más que en el trimestre anterior (0.2% contra menos 0.6%), bueno.

De las cuatro comparaciones en tres el crecimiento fue mayor (en términos trimestrales: primer trimestre 2024 0.0%, primer trimestre 2025 0.2%; en términos trimestrales: cuarto trimestre de 2024 menos 0.6%, primer trimestre 2025 0.2%; en términos anuales: cuarto trimestre 2024 0.5%, primer trimestre 2025 0.6%), y en una menor (en términos anuales: primer trimestre 2024 1.7%, primer trimestre 2025 0.6%), y en todas resultó muy bajo y por debajo del promedio de los seis años anteriores.

En términos anuales, el crecimiento promedio trimestral del PIB entre 2019 y 2024, a lo largo de los primeros trimestres, fue 0.73%. En el primer trimestre de 2025 creció 0.6%, por debajo del promedio, malo. En términos trimestrales, el crecimiento promedio trimestral del PIB entre 2019 y 2024, durante los primeros trimestres, fue 0.28%. En el primer trimestre de 2025 creció 0.2%, por debajo del promedio, malo.

¿Qué se espera para los próximos trimestres? El viernes, a las 9.00 AM, el Banco de México publicará los resultados de la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado, correspondiente a abril, mismos que ya comentaré en estos Pesos y Contrapesos.

Por lo pronto seguimos padeciendo (¿exagero?), un crecimiento del PIB insuficiente, padecimiento que venimos arrastrando desde 1982. Entre 1936 y 1981 el PIB creció, en promedio anual, 6.1%. Entre 1982 y 2024 creció una tercera parte, 2.1%.