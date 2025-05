Jaime Bonilla denuncio a la Gobernadora de andar en malos pasos

Ubaldo Díaz*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

El presidente de la comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, José Antonio Álvarez Lima, señaló que con la experiencia y visión de los participantes en materia de comunicaciones, se enriquece este ejercicio de diálogo convocado con la mejor de las intenciones, por lo que se tiene la oportunidad de escuchar, reflexionar y debatir en este espacio de libertad y pluralidad, pues obedece también al impulso democrático que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sugirió al Senado.

Álvarez Lima afirmó que su método será el de recoger de manera abierta, transparente y sustantiva las preocupaciones, propuestas y observaciones del dictamen sobre la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con la intención de construir entre todos un proyecto legislativo sólido, que refleje tanto el consenso técnico como el sentir social en torno a un tema estratégico para la vida democrática del país.

+++

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Espaldarazo familiar

Alejandro Moreno, dirigente del tricolor expresó su respaldo total y absoluto a la demanda de los ganaderos de Coahuila –y con ello a ese sector de todo el país-, que exigieron la renuncia inmediata del Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Julio Berdegué Sacristán, debido a que los ha sumido en una emergencia sanitaria provocada por el gusano barrenador.

Lo anterior, luego de que el gobierno de los Estados Unidos anuncio el cierre de la frontera al ingreso de ganado a la vecina nación, ante el riesgo de propagación del gusano barrenador.

Al apoyar la postura de los ganaderos de Coahuila, el PRI sostuvo que la negligencia, la falta de información, la ausencia de protocolos preventivos y la omisión de acciones inmediatas para contener esa amenaza son inaceptables.

En ese sentido, el tricolor coincidió con ellos en señalar que la inacción del funcionario del gobierno federal, de Morena, ha puesto en riesgo no solo la ganadería de Coahuila, sino el equilibrio sanitario de todo el país.

Pero el secretario de Agricultura Julios Berdegué se deficnde sin pruebas, dice que la plaga del gusano había reaparecido en Panamá y se movió hasta la frontera de México con Guatemala y que Estados Unidos fue el responsable porque es el único país que posee la mosca estéril, encargada del control de ese animalejo. Lo real es que el gobierno mexicano hace muy poco para tener una buena sanidad animal, quiere que todo se lo hagan.

+++

El ex senador, por Baja California, militante de Morena, y ex gobernador de ese estado fronterizo, Jaime Bonilla denunció cuando se desempeñaba como legislador después de terminar su cargo de gobernante, a la mitad del sexenio, los presuntos vínculos con el crimen organizado, de Marina del Pilar Ávila, a quien el sábado pasado el gobierno de Estados Unidos, le quito la visa para poder ingresar a esa nación.

Pedía, Jaime Bonilla incluso al entonces Presidente López Obrador que volteara la cara a esa entidad y a ese gobierno porque no estaban bien las cosas. Que la gobernadora peleaba por el terreno con otros cárteles, acusaba. Por cierto, parece que el mensage de la gobernadora en donde no aclaró nada, va dirigido contra Bonilla, porque tiene estaciones de radio y otros medios de comunicación en el Estado.

Sheinbaum defendió que no se debe llevar al terreno político esta cancelación de la visa, aunque los panistas de Marko Cortés y Ricardo Anaya le exigieron que Marina del Pilar debería dejar el cargo de presidenta de la Conferencia nacional de Gobernadores (CONAGO) mientras se esclarece su situación.

Dicen los que saben que cuanta razón tenía el ex gobernador de esa entidad, Jaime Bonilla en sus denuncias en el sentido que no estaba nada bien el estado y que Marina del Pilar no estaba nada preparada, que eso pasa cuando llega una persona improvisada para gobernar.

Hoy Marina del Pilar ya no defiende ni menciona a su esposo Carlos Torres, quien fue el primero en perder la visa para ingresar a EU.

+++

El líder del PRI Alejandro Moreno nos comunicó que el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, un político valiente falleció ayer. Un hombres valiente y visionario que dedico su vida al servicio del pueblo.

+++

Y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, afirmó que la entrega de familiares de Ovidio Guzmán al FBI en California es parte de una negociación de éste con el departamento de Justicia de Estados Unidos. Este es un problema que las autoridades norteamericanas deben resolver.

+++

Ricardo Anaya Cortés, exigió al gobierno mexicano que rompa con el pacto de impunidad y procese a aquellos servidores públicos de alto nivel, incluyendo gobernadores y gobernadores, donde haya evidencia de que están vinculados con el crimen organizado.

Sobre el retiro de la visa de la gobernadora de Baja California, solicitó que se transparente la razón y se rompa ya el pacto de impunidad.

“Exigimos transparencia, queremos saber si la razón por la que se retiró esa visa tiene que ver con que estaban lavando dinero del crimen organizado, concretamente relacionado con el huachicol fiscal. Se tiene que transparentar y esa es nuestra primera exigencia. Y la segunda exigencia es para el gobierno, que el gobierno rompa ya el pacto de impunidad”, destacó.

ubaldodiazmartin@hotmail.com

www.hombresdelpoder.mx