Impromptus y La Vida en Azul

Pedro Sánchez Rodríguez. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

El día de ayer salió en todas las plataformas de streaming “La Vida en Azul”, el tercer sencillo de Impromptus. Impromptus es una colección de canciones que compuse al piano durante los últimos veinte años. Son 10 canciones para piano, 10 Impromptus que conforman el primer disco de mi carrera. El primer sencillo, “A Pesar de Ti”; el segundo, “Nostalgia” y, el tercero, “La Vida en Azul” ya están disponibles en todas las plataformas digitales.

Un Impromptu es una improvisación. En música, desde el siglo XIX y hasta ahora, Impromptu, se refiere a una composición corta, generalmente para piano, en un estilo desenfadado o destinada a sugerir el resultado de una inspiración repentina. El título “Impromptu” se cree que se usó por primera vez en 1817, como el nombre de una obra en si bemol mayor para piano compuesta por Jan Vaclav Voříšek (1791-1825) y es posible que en las partituras publicadas de su obra transcribió lo que “improvisó” en el piano.

También son célebres los ocho Impromptus de Franz Schubert (1797-1828) que tienen un rango emocional, estados de ánimo y evocaciones dramáticas muy amplias. A la par, son importantísimos los cuatro Impromptus de Chopin escritos entre 1835 y 1842, inspirados en los de Schubert, de los cuales el más célebre es la “Fantasía-Impromptu”, Op. 66. Chopin sirvió de inspiración en dos Impromptus de Alexander Scriabin, escritos entre 1891 y 1892. “Ya en el Siglo XX”, Francisc Pulenc escribió un conjunto de cinco Impromptus, canciones sencillas, cortas y sin pretensiones con frases cortas en varios estados de ánimo. Éstos son ejemplos, muchos artistas han nombrado a sus piezas y discos Impromptus, Enrique Nery, Sibelius, Vince Mendoza, etcétera.

Desde el período romántico y todavía en nuestros tiempos, los Impromptus han servido como un desahogo y una forma de expresión que libera el espíritu artístico del compositor. Mis Impromptus son producto de improvisaciones e impulsos de la intuición, de desahogo, catarsis y liberación más que resultado de un desarrollo académico desde la música. Esto se debe a que no soy músico de profesión, sino politólogo y que no estudié piano clásico en un Conservatorio, sino en clases particulares de piano desde los 6 años, lo que me llevó afortunadamente a encontrarme con la composición a los 11 años.

Impromptus recopila estos impulsos e improvisaciones que van desde mis 11 a los 31 años y son una cápsula del tiempo sobre las emociones que se experimentan cuando uno crece, una especie de soundtrack de mi vida que más que ambientar lo que sucede en tiempo real, armoniza y da color a mis recuerdos. Por ejemplo: “A Pesar de Ti”, el primer sencillo y mi primera composición, es una reliquia sonora sobre lo que para mí es el amor, una canción que en su hechura siempre fue la búsqueda de la belleza en la línea melódica y una exploración del sentimiento de enamorarse en su intensidad. Una canción que a pesar de no ser correspondida, siempre fue y será una canción de amor. El segundo sencillo, “Nostalgia”, es un ejercicio de composición que me lleva al sentimiento de extrañar recuerdos que son más lindos de lo que en realidad fueron, que lleva a pensar que el tiempo pasado es mejor y no vivir en el presente.

El tercer sencillo “La Vida en Azul” es un ejercicio de 2010 cuando estaba empezando la universidad. La pieza consta de tres repeticiones con ligeras variaciones cada vez más rápidas, frenéticas y vehementes del mismo tema. El tema es, más que todos las demás piezas, un grito, una catarsis, un desahogo es arrancar de lo malo, lo bueno; cuidarlo, encapsularlo, cosecharlo no para que quede intocado e inerme, sino para salvarlo. Con los años la piel se hace más gruesa, pero pesa más y en ocasiones uno se lame la herida con la lengua todavía sangrada. Por eso, al final de la pieza, decidimos que el tema se distorsione como si fuese un disco rayado de tanto escuchar.

Impromptus es un trabajo de equipo, está muy lejos de ser un esfuerzo solitario. Detrás de cada pieza está mi productor, arreglista, editor Jerry Sánchez, mi Maestro Alex Mercado quienes me han aconsejado y sobre todo quienes han creído e impulsado este proyecto; está Jesús García quien tocó por 12 horas seguidas el Steinway en Estudios Valenzo para conseguir que las piezas suenen de la mejor forma; están Ro Cachoa y Jesse Corona los ingenieros de mezcla y master. A todos ellos un agradecimiento profundo. Pronto estaré contando más novedades sobre Impromptus.