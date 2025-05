Ella canta boleros

carlosolivaresbaro@hotmail.com @barocarl

Llega la voz de Lourdes Nuviola en Añorado encuentro (WorldWide, 2015) conformado por diez temas del cancionero latinoamericano respaldados por piano (Orlando Guanche), bajo (Manuel Orza), batería (Angel Arce), guitarra (Ahmed Barroso), sax (Juan Antonio Silveira), horns (Osvaldo Fleites), fliscorno (Ted Zimmerman), percusiones (Diego Camacho), backing vocal (Beatriz Cesar). Invitados: Ed Calle (sax), Aymee Nuviola (voz). Arreglos: Orlando Guanche. Producción musical: Angel Arce/Orlando Guanche. Producción ejecutiva: Paulo Simeón.

“Nosotras, mi hermana Aymée Nuviola y yo, nos criamos en el seno de una familia musical, escuchando boleros y baladas. Mi mamá era compositora, fue a través de ella que conocimos a Portillo de la Luz y José Antonio Méndez. Escuchábamos a figuras como Elena Burke y Moraima Secada, tuvimos esa base que modeló nuestra formación”, ha dicho Lourdes Nuviola quien cobró fama en Cuba en la década de los 80 con el dúo integrado por ella y su hermana Aymée Nuviola.

El agasajo inicia con “Añorado encuentro” (Piloto y Vera): introducción de guitarra eléctrica que desemboca en suave tonalidad de balada-rock que Nuviola frasea con espíritu filinesco. Sigue “Tu voz” (Ramón Cabrera) –tema insignia que Celia Cruz popularizó con La Sonora Matancera--: arreglo con un sugestivo solo de piano y concordias de bolero-chá. “Pensamiento” (Rafael Gómez Mayea Teofilito) –mítica pieza del repertorio de la trova espirituana de Cuba--: arreglo en coloración jazzística protagonizada por el bajo. Nuviola despliega emotivas configuraciones vocales cercanas al habla del bolero filin.

“Juguete” (Tite Curet) –bolero popularizado por Rubén Blades--: dueto con Aymée Nuviola en sugestivas franjas filinescas en diálogo con clústeres de un emotivo piano en sutiles dibujos jazzísticos y de chachachá. “Drume Negrita” (Eliseo Grenet): canción de cuna afro que Nuviola glosa con oficio. “Los aretes que le faltan a la luna” (José Dolores Quiñones), bolero insignia de Vicentico Valdés, que el sax de Ed Calle traslada a los espacios del bebop. “Contigo aprendí” (Armando Manzanero), bolero mexicano en conjunción de la sección brass de elegante pronunciación armónica. Nuviola en desbordado trenzado sentimental.

“Imágenes”(Frank Domínguez) pieza clave del bolero filin: introducción de piano introspectivo que da entrada a la voz de Nuviola que solloza sobre los arpegios y trasmite toda la magia de un texto señero del cancionero de la Isla (“Como en un sueño sin yo esperarlo /te me acercaste/ y aquella noche maravillosa/ ya me besaste. / Y en el hechizo de tu sonrisa/ había ternura/ y en esa entrega de tus caricias/ tibia dulzura. / [...] / y entre mis brazos quedó el espacio/de tu figura. /Y desde entonces te estoy buscando /para decirte/ que como un niño, cuando te fuiste, / me quedé llorando”). “Qué sabes tú” (Mirtha Silva): el sax de Calle juguetea sobre los acordes. Termina el convite con “Tú no sospechas” (Marta Valdés): el fraseo de Nuviola asciende sobre los signos de una de las canciones más expresivas de la segunda generación de compositores del filin: Marta Valdés en todo su esplendor verbal. /Fonograma que es un añorado encuentro que los amantes del bolero esperábamos.

Añorado encuentro ı Foto: Especial

FICHA

Añorado encuentro

Artista: Lourdes Nuviola

Género: Bolero

Sello: WorldWide

.