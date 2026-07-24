• Víctimas de extorsión en Zacatecas

Y nos piden no perder de vista una serie de denuncias que han venido apareciendo en diversos medios regionales sobre las extorsiones que sufren ganaderos en los estados de Zacatecas y Durango y que, acusan, son cometidas por una organización criminal a la que ligan con la facción de La Mayiza del Cártel de Sinaloa. Las víctimas denuncian que para poder comercializar ganado al principio estaban obligados a pagarle al grupo criminal 400 pesos por becerro vendido. Sin embargo, la cuota se fue incrementando hasta llegar a los mil 600 pesos por cabeza. Y no sólo eso, también han señalado que los grupos que controlan el mercado incluso llegan a ofrecer a otros ganaderos la posibilidad de convertirse en compradores exclusivos en determinadas regiones. “El gobernador de Zacatecas ha sido cien por ciento inepto, en el rancho hay una palabra peor para eso”, ha declarado el ganadero Manuel Núñez, de la empresa Palante, al canal periodístico Código Magenta en torno a la omisión estatal para actuar ante la grave situación. Uf.

• “Compañero comandante”

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Es cierto que para ser diplomático hay que parecerlo; sin embargo, Guillermo Zamora Villa, embajador de México en Nicaragua, nos comentan, exageró en el mensaje de felicitación que recién mandó a Daniel Ortega y a Rosario Murillo. Es sabido que Ortega acaba de anunciar que en su país ya no volverá a haber elecciones, desatando con ello una controversia internacional a causa de la forma burda en la que ha venido consolidando su dictadura. “Compañero comandante Daniel Ortega Saavedra, copresidente de la República de Nicaragua; compañera Rosario Murillo, copresidenta de la República de Nicaragua”, escribió Zamora tres días antes del festejo del 47 aniversario de la Revolución Sandinista —espacio donde se anunció aquello de que no habrá ya jamás elecciones—. “Aprovecho esta oportunidad para expresarles como siempre mi cariño y admiración por nuestro hermano Gobierno de la República de Nicaragua, que está muy bien representado por ustedes como gobernantes”, redactó Zamora. A juicio de quienes saben leer entre líneas, al escrito le escurre miel más que diplomacia e indigna que esa miel sea para endulzar a una dictadura. Uf.

• Más ecos de la violencia en Tabasco

Nos dicen que después de que el secretario de Gobierno tabasqueño, José Ramiro López Obrador, defendiera la disminución de los homicidios en esa entidad, a pesar de las masacres que se han registrado recientemente —las cuales minimizó—, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Villahermosa le pidió a él y al gobernador Javier May poner de su parte para detener la violencia que golpea a los negocios y, con ello, a la economía de las familias de Tabasco. Dueños de comercios señalaron que una empresa de autopartes afiliada está en riesgo de cerrar, después de que apenas el pasado miércoles apareció una cabeza humana frente a su local. “No podemos seguir viendo estos actos de forma cotidiana”, expresaron los agremiados a las autoridades estatales y también pidieron a Morena y a sus aliados comprender que los empresarios no están en su contra —por aquello de que una preocupación de esta magnitud pueda confundirse con golpeteo político—, sino que únicamente buscan defender sus derechos y mantener abiertas sus fuentes de empleo.

• Los que ya van tarde

Ahora sí que los que están quedando bastante mal son los consejeros del INE, quienes, dicen, ya están peor que semáforo descompuesto, pues aun cuando sobran las señales de que los partidos ya instalaron a lo descarado su fase previa a la precampaña, se negaron ¡por segunda vez! a poner reglas para fiscalizar los procesos internos de las fuerzas políticas. Nos comentan que como en la pasada ocasión que también se rehusaron, se cobijaron en el argumento de “socializar” la propuesta e incluir la opinión de los partidos. Ésta fue la posición de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, y de los consejeros Arturo Chávez, Blanca Cruz, Frida Gómez, Norma de la Cruz, Rita Bell López y Uuc-kib Espadas. Sólo Martín Faz, Arturo Castillo y Carla Humphrey se posicionaron en contra de seguir retrasando la obligación del árbitro electoral de poner orden y freno a los anticipados. Nos advierten que mientras el INE busca que sus reglas de prepreprecampañas sean votadas por unanimidad, ya cada vez falta menos para que inicie —ahora sí— el proceso formal de los comicios del próximo año.

• Andy, en gira

Mientras el INE se pone de acuerdo en reglamentar las prepreprecampañas, nos señalan que el que no pierde el tiempo es Andrés Manuel López Beltrán, quien anda de gira por Tabasco, donde busca una diputación federal el próximo año. El notorio activismo del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador se ha hecho más evidente porque ahora que comenzará a cortejar al electorado tabasqueño ya se le ve más seguido por su estado natal, dicen que atrás quedaron los días en los que se autoproclamaba más chilango que la guajolota. “Hoy en Villahermosa tuve dos reuniones de trabajo muy productivas. Compartimos ideas, revisamos avances y reafirmamos el compromiso de seguir caminando juntos”, escribió Andy en redes, tras un encuentro con coordinadores operativos territoriales de Morena, a los que dirigía hasta hace poco, cuando todavía era parte de la cúpula del partido. “De estos encuentros salen las mejores ideas para seguir construyendo desde abajo y con la gente”, un mensaje visto por varios ojos como la huella del arado de quien anda preparando el terreno a mes y medio de que arranque el proceso electoral intermedio.

• “Ruffo-Mandela”

A medida que avanza el proceso judicial contra el exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, acusado por huachicol fiscal, la oposición y sus defensores se han empeñado en señalar que el panista es un preso político. Nos dicen que ayer esa causa alcanzó una nueva dimensión, después de que la hija de quien fuera el primer góber de oposición en tiempos de la hegemonía priista compartiera que ahí donde su padre está recluido los otros internos le dicen Ruffo-Mandela, en una extraña comparación con el activista sudafricano, presuntamente porque hasta dentro del penal de máxima seguridad del Altiplano los internos reconocen que su caso es una injusticia, según el mensaje que transmitió el acusado a la opinión pública, a través de Verónica Ruffo. Por ahí nos adelantan que así como varias figuras de la oposición están cerrando filas con el exmandatario, pronto lo harán también algunos exgobernadores que este viernes firmarán una declaración conjunta, acompañados del expresidente Vicente Fox, en Guadalajara, desde donde exigirían la inmediata liberación del detenido.