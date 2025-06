› Ni Curiel sabía

Y fue la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, la que hizo quedar mal a la Presidenta Sheinbaum en su mañanera, pues esta última no tenía información sobre el inesperado cierre de museos que controla su dependencia, entre ellos el de Antropología, que ayer, por cierto, estuvo cerrado. Ya en la tarde se vio salir de Palacio a Curiel de Icaza, quien, ante la pregunta de qué pasaría con los museos, respondió muy sonriente, como si no pasara nada: “Pues abrirlos”. ¿Cuándo?, le insistieron, a lo que respondió: “Ya, ¿ya fueron?”. Aunque varios seguían cerrados. De acuerdo con versiones de trabajadores de los museos, el problema se debe a una contratación que atribuyen a Alberto Velázquez, nuevo director de seguridad del INAH, de dos empresas privadas, aparentemente patito, lo cual implicó darle las gracias a la Policía Auxiliar. Una decisión opuesta, por cierto, al lineamiento que la Presidenta ayer recordó: contratar protección federal o a la Policía Auxiliar. ¿Entonces?

› Elección judicial en el Edomex

En los círculos políticos del Estado de México, se dice que el nombre del magistrado Héctor Macedo García está resonando con fuerza tras la jornada del pasado 1 de junio. Y es que quienes conocen cómo se mueven los hilos en la entidad, afirman que su desempeño y el respaldo recibido en las urnas lo catapultan a una posición de relevancia en el panorama judicial de la entidad. Aunque la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México se decide mediante un proceso interno entre los magistrados, el triunfo de Macedo García es interpretado como una victoria estratégica para la administración de la gobernadora Delfina Gómez y el secretario General de Gobierno, Horacio Duarte. El respaldo ciudadano no sólo significa un espaldarazo a la trayectoria de Macedo García, sino que también se perfila como un factor decisivo en las próximas dinámicas internas del Poder Judicial estatal.

› Lo habían dejado libre

Relevante, nos comentan, el anuncio de que fue capturado, o en este caso se tendría que decir recapturado, Juan Miguel “N”, apodado El Pajarraco, integrante de Guerreros Unidos y señalado como uno de los participantes en la desaparición de los 43 en Iguala. Resulta que el sujeto quedó libre hace siete años, —como, por cierto, quedaron varios integrantes de los Guerreros Unidos en el sexenio pasado—, con el argumento de que habían sido víctimas de tortura. Vale la pena tener en cuenta versiones de quienes han estado muy de cerca de la investigación sobre el desempeño de autoridades que se encargaron de la investigación del caso en la administración pasada, pues advierten que incurrieron en omisiones. En el caso de El Pajarrraco se sabe que rindió testimonio ante la anterior administración de la CNDH en el que daba detalles de la desaparición.

› Mar agitado en Veracruz

Nos recomiendan no despegar el ojo de Veracruz, en donde ayer iniciaron los cómputos de los comicios municipales en medio de incidentes como bloqueo de sedes electorales, sabotaje, destrucción de papelería y el incendio de una casa de campaña, entre otros. Buena parte de este conflicto poselectoral está relacionado con el pleitazo que se traen Morena, PT y PVEM, partidos que a nivel federal son aliados, pero que en Veracruz están enfrascados en una suerte de batalla campal, de todos contra todos. Los observadores ven en estos tres partidos un comportamiento nada civilizado, pues optaron por acciones de presión y resistencia, muy cercanas a la violencia, en lugar de esperar a que las inconformidades se diriman por las vías institucionales. Ayer no pudieron empezar los cómputos en varias demarcaciones, debido a estas acciones. La fractura del oficialismo en Veracruz desató los demonios y, al parecer, no hay alguien que sea capaz de amarrarlos. Pendientes.

› Multas por narcocorridos

Con la novedad de que autoridades tanto de México, como de Estados Unidos, y en el caso de nuestro país, sobre todo en los niveles estatales y municipales, traen a raya a los grupos de música regional mexicana que interpretan narcocorridos. Y es que resulta que fue ahora el ayuntamiento de Chihuahua, el que determinó aplicarle una multa de 735 mil 410 pesos a los Tucanes de Tijuana. La causa es que durante la Feria de Santa Rita, la agrupación musical tocó varias canciones que, a decir de la autoridad, no tenían que haberse interpretado. Durante el recital hubo personal del municipio que les fue tomando la cuenta de las canciones que interpretaban, en este caso 37, y resultó que 12 de ellas hacían apología del delito o de personajes ligados a hechos ilícitos. Por lo pronto, de acuerdo con los dichos del subdirector de Gobierno, Pedro Oliva, se quedarán con la fianza que pagaron los Tucanes y está pensando si en una de ésas se las duplica. Uf.

› Andan encendidos en el Senado

Vaya sesión la de ayer en la Comisión Permanente, donde salió a relucir un lenguaje que fue criticado por escatológico, por parte de Ricardo Anaya, líder de la bancada del PAN, quien se lanzó fuerte contra Morena y sus aliados del PT y PVEM, a quienes acusó de “haber hecho mierd… el Poder Judicial” con la elección del domingo. Dio un repaso a las irregularidades del proceso: acordeones, acarreo… Anaya resumió todo ello en que “la cac.. siempre flota y ya comenzó a flotar”. Y luego confrontó directamente al presidente de la Mesa, Gerardo Fernández Noroña, quien le pidió dirigirse con respeto a la asamblea. El morenista no se quedó con las ganas y en un video que subió a las redes después de la sesión comparó al panista con el Gollum, de la película El señor de los anillos: “quiere el anillo, que es el poder, y está dispuesto a hacerse pasar por bonito y cuando siente que lo tiene cerca sale el pin... monstruo”, dijo. Qué tal.