La infancia en México

Laura Garza

Las lluvias en la Ciudad de México han vuelto antes de tiempo y con más intensidad que otros años. El lunes pasado, quienes vivimos en la capital, nos sorprendió una tromba de agua, que nadie predijo, ni mucho menos las coladeras y el drenaje de la ciudad.

La lluvia comenzó por la tarde y duró hasta la mdrugada, las primeras horas caía tanta agua que la vista desde mi balcón estaba totalmente cubierta por cortinas y cortinas de lluvia.

Según los datos, no habíamos tenido esta intensidad de agua desde el 2017, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó alerta roja, naranja y amarilla.

En fin, eso como mero dato, los pasos a desnivel y las colonias inundadas tuvieron al interior de sus casas el agua hasta un metro de altura.

Una de las colonias más afectadas es la colonia Ejército de Oriente en Iztapalapa, en donde la basura, el lodo y el drenaeje ha hecho del agua de lluvia un lodasal y un foco de infección para todos.

La fotografía tomada por la fotoperiodista Victoria Valtierra de la agencia Cuartoscuro me lleva a varias reflexiones de la infancia en este actual gobierno en nuestro país.

La niña con su rostro de hartazgo y cansancio sostiene su cabecita con sus brazos, mientras se recarga en la barda fuera de su casa.

“Con los niños no” me retumba en la cabeza, y no solo porque lo dijo “quien lo dijo” sino porque cada día me doy cuenta que lo que menos importa a estos gobiernos actuales es la infancia.

La fotografía que capturó Victoria es una joya de simbolismos. El encuadre que nos da podemos verlo de izquierda a derecha como primer ejercicio.

El azul del mar, acompañado del rosa arena, o rosa niña junto al azuñ niño: la infancia a colores recargadas sobre la barda blanca esperando a que se sequen para poder jugar.

Ambas esperan aburridas pero acompañadas de la pequeña y su ingenuidad del tiempo.

Atrás de la pequeña un mandil o camisón colgado, como si el peso de la adultez lo tuviera a sus espaldas. ¿Ella quisiera ser grande? O se siente grande por esperar y cuidar sus sábanas.

Su carita de no saber qué hacer, representando al más de millón de niños que no pueden ir a clases en todo el país por el plantón de los maestros sindicalizados de la CNTE.

¿Qué hacen esos niños? ¿Harán lo que hace ella? ¿Acciones de adultos porque no hay otra cosa qué hacer?

Mientras que llegamos a la zona de la derecha, donde como “anillo al dedo” queda para representar a todos los pequeños que mueren por falta de medicamentos, por falta de atención médica, y últimamente por balas del C.O. en distintos estados.

Todo en una imagen.

Es cuestión de saber cómo va el país en materia infantil para leer la imagen de esta manera.

Si usted quiere hacer el ejercicio ahora de leer la imagen de derecha a izquierda, se verá más atróz la realidad de que los niños es lo que menos importa en un país que se pierde entre transformaciones que lo permiten todo, incluidas las inundaciones, la falta de medicamentos, el deterioro de hospitales públicos y la abstención de educación.