Los penosos errores en el INAH

*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), bajo la dirección de Diego Prieto Hernández, atraviesa una de sus peores crisis operativas y de seguridad en años. A pesar de la relevancia cultural e histórica de los museos y zonas arqueológicas del país, muchos recintos han tenido que cerrar sus puertas por la falta de personal de vigilancia y condiciones mínimas para operar. Esta situación es el resultado de decisiones administrativas profundamente cuestionables que han debilitado el sistema de resguardo del patrimonio nacional. En el centro de esta controversia se encuentra la reciente designación de Pedro Alberto Velázquez Castro como Director de Seguridad y Resguardo del Patrimonio Cultural. El funcionario, lejos de representar una solución profesional o técnica, carga con antecedentes por acoso sexual durante su tiempo en el Instituto Nacional de Migración, donde fue señalado por ejercer violencia laboral y abuso de poder contra personal a su cargo.

En lugar de responder ante estas acusaciones o ser separado del servicio público, ha sido premiado con un cargo de alto nivel dentro de una de las instituciones más sensibles del país en materia de protección cultural. Velázquez Castro ha encabezado un viraje en la estrategia de seguridad que ha resultado desastroso: se ha sustituido a la Policía Auxiliar —personal entrenado, con conocimiento institucional y experiencia en la vigilancia de sitios patrimoniales— por empresas privadas de seguridad contratadas por outsourcing, muchas de ellas con antecedentes de incumplimiento. Esta privatización, lejos de resolver los problemas, los ha profundizado: hay museos sin custodios, zonas arqueológicas vulnerables, y trabajadores de seguridad sin pagos ni condiciones laborales dignas. La seguridad del patrimonio nacional ha sido puesta en manos de contratistas improvisados, sin compromiso real con la conservación de los bienes culturales. El cierre del Museo Nacional de Antropología por falta de seguridad, justo el día en que recibió el Premio Princesa de Asturias, es una muestra simbólica del deterioro institucional que vive el INAH. Pero no es un caso aislado: otros museos también han tenido que suspender actividades, y numerosas zonas arqueológicas operan en el abandono o bajo mínima protección. La situación es crítica y revela un patrón de negligencia que va mucho más allá de la austeridad presupuestaria: es el resultado de decisiones políticas erróneas, de una dirección insensible a la importancia del patrimonio nacional, y de la impunidad con la que se colocan en puestos clave a personajes con antecedentes inaceptables.

Pedro Alberto Velázquez Castro no solo representa un error administrativo; simboliza la degradación del servicio público y la falta de responsabilidad institucional en el resguardo de los valores culturales de México. Su permanencia en el cargo es injustificable ante el desastre operativo que enfrenta el INAH y constituye una falta grave de respeto a las comunidades científicas, culturales y ciudadanas que han dedicado décadas a preservar el legado histórico del país. Pronto conoceremos más pero penoso, vergonzoso, y deleznable por donde se le vea.

Licitación de FINABIEN. Finalmente este 6 de junio se emitirá el fallo de la polémica licitación que realiza Financiera para el Bienestar (FINABIEN), de Rocío Mejía Flores, para la renta de equipo informático. Se trata del concurso LA-06-KCZ-006KCZ002-N-14-2025, cuyo monto máximo se fijó en 114 millones de pesos. Recordará que en FINABIEN se declaró desierta una licitación anterior con el mismo objeto, la LA-06-KCZ-006KCZ002-N-8-2025 este procedimiento tuvo señalamientos por supuestamente estar direccionada para favorecer a la marca DELL y a sus distribuidores. No obstante la nueva convocatoria no modificó sus requisitos, pues entre otros solicita características propias de la marca como software de Licenciamiento Perpetuo del Sistema de Gestión y configuraciones como puertos con tecnología PowerShare o baterías con ExpressCharge. Fuentes al interior de la Financiera aseguran que las propuestas que se busca beneficiar son la de Concepto Libre Mexicano en participación conjunta con VCP Tecnología y ND Negocios Digitales, que ofertó los servicios por 86.7 millones de pesos y la de Black Ecco TI, con propuesta de 85.3 millones de pesos. Además, se asegura que quienes tendrían la encomienda de cuadrar todo para realizar la adjudicación serían Octavio Emmanuel Torres Márquez y Juan Herrada Velázquez, de la Subdirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Sólida Audiencia

El reciente reporte de HR Media sobre las audiencias revela que, de enero a abril del año en curso, 6 de los noticiarios más vistos de la televisión mexicana son de esa televisora. El espacio nocturno que conduce Enrique Acevedo, “En Punto”, es el de más alta audiencia con 5.1 millones de personas en promedio. El matutino Despierta, con Danielle Dithurbide, que se transmite por las estrellas, así como Hora 21, “En 1 Hora” y “Las noticias” de las 7 pm, en Foro Tv, completan los otros noticiarios que registran el mayor rating de la tv mexicana.

Y es que el constante despliegue informativo que lleva a cabo la televisora, con el apoyo de un gran grupo de reporteros y corresponsales, y la determinación de estar en donde se produce la noticia, con coberturas de alto calibre, nacionales o internacionales, ha ayudado a la gran empatía que se observa entre la televisora y sus audiencias. Esto explica el por qué en la pasada elección judicial de hace unos días, N+ decidió llevar a cabo una cobertura ininterrumpida, a lo largo de más de 12 horas, para reportar todas las incidencias de la jornada electoral. Queda claro que liderazgos mediáticos así se construyen día a día. Y el mejor ejemplo de ello es N´+.

Voz en Off. En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), presidida por Benjamín del Arco, destacó sus programas enfocados en la correcta gestión de residuos y el impulso al reciclaje. Entre ellos sobresalen iniciativas como la Feria de los Plásticos en tu Vida, el Eco-cambalache, el Programa Cero Pérdida de Pellets y el Diplomado en Economía Circular avalado por la Universidad Anáhuac. Con estas acciones, la ANIPAC reafirma su compromiso con la sustentabilidad ambiental….

juliopilotzi@outlook.com

@juliopilotzi

X: @juliopilotzioficial