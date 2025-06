Relevancia del conflicto en poza Rica y Papantla

Rafael Solano *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Poza Rica, Tihuatlán y Papantla, se encuentran al norte de Veracruz; una zona que representa casi medio millón de habitantes, y que tiene una considerable inversión petrolera, derivada del Plan de Desarrollo en la asignación A-0280-3M-Campo Poza Rica que incluye estos tres municipios, y que forma parte del Paleocanal de Chicontepec.

En los siguientes años, de acuerdo a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y a sus pronósticos, la producción de aceite y gas crecerán sustantivamente, de hecho, la primera etapa está por concluir, y a partir de este año, inicia una etapa de adición de infraestructura en la zona, de hecho, ha sido tal el efecto del Plan de Desarrollo que se espera una inversión con un incremento de 90.88 por ciento de inversión en millones de dólares.

En los próximos años, la inversión tendrá un incremento en perforación de pozos, construcción de instalaciones de desarrollo y de producción, intervención de pozos, operación, ductos, seguridad, salud y medio ambiente, que derivará en un monto total de acuerdo al programa de inversiones de 1,959 millones de dólares directos para los próximos 10 años, con lo que se espera un incremento sustantivo en la producción de aceite y gas natural, y que desde luego tendrá un impacto en la zona.

Esta información es relevante porque nos permite dimensionar la importancia estratégica de la zona y entender el porqué del conflicto post electoral causado por Morena en las elecciones del domingo. De acuerdo al PREP, en Tihuatlán, Movimiento Ciudadano le ganó a la coalición de Morena y PVEM por 25 puntos, en Poza Rica le ganó por 5 puntos y en Papantla por 1 punto. En las tres elecciones el PT fue por separado, lo que generó una fractura en la coalición morenista, que con soberbia no esperaba el resultado.

En esta zona de Veracruz, la economía, no se explicaría sin la industria petrolera, no sólo directamente en Pemex y sus instalaciones, como es el caso de la Refinería y pozos de la región, sino en las empresas privadas petroleras y con subcontratistas que abastecen, es común encontrar en la población, personas que se dedican a ese sector. El propio monumento de entrada a la Ciudad es una Torre de perforación petrolera. Es ahí donde radicaba la confianza de la gobernadora Rocío Nahle, quien fue directora de Pemex, y cuyo triunfo el año pasado fue arrollador, por lo que pensó que no tendría problema alguno para mantener la zona.

Sin embargo, al verse derrotada, sus huestes iniciaron un conflicto postelectoral. Principalmente en Poza Rica y en Papantla; en Tihuatlán la paliza electoral, fue tal, que no le quedó más por hacer. En Poza Rica, desde la noche del lunes, Morena tomó las instalaciones del OPLE local con un operativo bien montado, que incluía carpas, refrigerios y movilización. De alguna manera lograron que el Presidente del Consejo Local, expresará que temía por su integridad física y se escondiera durante todo el día para evitar el ingreso al recuento de votos, siendo que todos los representantes de los partidos se encontraban afuera esperando a ingresar.

En Papantla, las fuerzas políticas fueron al recuento de votos, cuando súbitamente se corrió el rumor de que había un grupo armado bajando de las montañas, mientras que militantes de Morena se postaban a los alrededores del OPLE papanteco. Lo que generó el caos al interior, y que la presidenta del OPLE mandara súbitamente a receso, alegando que temía por su integridad personal. En ambos casos, la oposición se encontraba siguiendo las reglas institucionales, llamaba a la calma y a la paz social.

Lo que se vivió en Veracruz, fue un operativo desde el partido del Estado, para intimidar a las autoridades y a los ciudadanos que acudían pacíficamente a sus conteos, para trasladar dichos conteos a la capital. Estadísticamente los resultados son irreversibles, incluso en el caso de Papantla, a pesar de la diferencia cerrada, son muy pocas casillas las ganadas por Morena, prácticamente todas las zonas las ganó Movimiento Ciudadano. En el caso de Poza Rica, es incluso probable que, con un reconteo, Morena pueda quedar en tercer lugar puesto que está a tan sólo 62 votos del PAN y el resto de los votos, está en la candidatura del PT.

Algo se rompió en Veracruz durante la elección del domingo, Morena, súbitamente dejó de ser el partido del plafón al que todo se resbalaba; durante la jornada electoral no hubo incidencias, ni brotes de violencia, fue una jornada muy calmada de participación. Lo cierto es que el partido naranja, le ganó donde no lo esperaba Morena, y la comunidad petrolera, le dio la espalda a Nahle, en una zona donde predominan, y donde expresaron su descontento.