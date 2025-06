Los problemas binacionales no se resuelven con gritos  y movilizaciones

Ubaldo Díaz*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

El dirigente del tricolor Alejandro Moreno, advirtió que los problemas binacionales entre México y Estados Unidos no se resuelven con movilizaciones, al afirmar que se enfrentan con visión de Estado y diplomacia.

Sostuvo que “proteger a nuestros connacionales en cualquier parte del mundo, es una prioridad”, pero, aclaró, “hay que hacerlo con seriedad, no con ocurrencias”.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el senador y dirigente nacional del tricolor señaló que nunca hay que llamar a “movilizar”.

Por ello, agregó, “en el PRI creemos en el diálogo como la mejor herramienta para construir acuerdos que beneficien a nuestros paisanos, aquí y del otro lado de la frontera”.

El senador campechano Alejandro Moreno dijo que la ineptitud de este gobierno sigue poniendo en riesgo la estabilidad política, económica y social de las presentes y próximas generaciones, por lo que, expresó, “¡basta!”.

+++

Rubén Moreira no deja pasar nada a este gobierno en materia diplomática, de entrada, dijo que le preocupa que el gobierno norteamericano vaya a pensar que estas manifestaciones en apoyo a los migrantes mexicanos, fueron incitadas desde el gobierno mexicano por aquellas declaraciones que hizo la Presidenta Claudia Sheinbaum, donde convocaba a que se realizaran y esto sería pues una pequeña crisis internacional en medio de muchos problemas que tenemos.

Creo que el gobierno mexicano tiene que ser más cauto en sus declaraciones, no andar buscando el aplauso fácil, y tiene que sentarse a resolver problemas con seriedad.

Bueno, Moreira no está de acuerdo que la Presidenta llame a consultas al señor embajador, más bien que llame al embajador norteamericano a rendir una explicación de lo que está pasando.

Como en los añossesentas, en la comunidad unoiversitaria, cuando se denunciaba la intervención de orgsnimos internacionales, hoy México debe aclarar que es firmante de de tratados con Organización de los Estados Americanos y por ello, si puede opinar sobre un proceso que ha sido cuestionado en muchas partes, menos en Morena.

Es parte de esta organización internacional que, por cierto, dentro de sus funciones es velar por la democracia en los diferentes países que la integran y el cumplimiento y respeto del Estado de Derecho.

Entonces, por qué se sorprenden que ante una elección además inédita del Poder Judicial, que no logró como ellos creían la participación o el interés de las y los mexicanos, sino al contrario, completamente desairado, un 13% se dice que fue lo que votó y de lo cual, pues seguramente pues un 10% votó por algún candidato, porque un porcentaje alto también fue voto nulo de quienes fueron, de los pocos que fueron a participar.

Entonces no debe de extrañar que la organización de los Estados Americanos, que tiene por objeto velar por la democracia, el respeto al Estado de Derecho que hoy está amenazado, tanto a uno como al otro, genere una opinión y claro, pues en qué sentido puede ser en el de no recomendar este tipo de modelo, porque fue un fracaso.

+++

Las secuelas que sigue dando la elección judicial le sirvió al oficialismo para ocultar las derrotas que se llevó Morena en las elecciones, -esas sí pueden llamarse así-, que tuvieron lugar en Durango y Veracruz, cuyo operador del partido Morena tiene nombre y apellido.

No obstante se dice no solo en los corrillos políticos que el hijo mayor del tabasqueño se supone que habría fraguado una estrategia con el objetivo de no quedar expuesto de fea manera respecto a que sus capacidades como operador político son nulas.

Al día siguiente de las elecciones en Durango y Veracruz, López Beltrán echo mano del silencio, así como para pasar desapercibido para luego salir con aquello de que no le gusta que le digan Andy. Se supone que eso lo hizo para apuntalar precisamente esa marca, sobre todo porque ahora intenta posicionarse en el escenario político nacional, donde el revés que recibió en los citados comicios, no le ayuda mucho.

+++

Dicen que legisladores y propagandistas del actual gobierno se vieron desconcertados, pues creyeron que recibieron una señal para respaldar las manifestaciones en Los Ángeles California, y no sólo convocaron a una manifestación frente a la Embajada de EU en México, sino que difundieron mensajes en redes celebrando a un encapuchado con una bandera tricolor, sobre un auto en llamas, una imagen posada que circuló en medios y en la web… Anteyer, todos buscaban deslindarse de sus posturas de un día anterior; estaría bien que tuvieran su propia opinión, o que se documentaran más antes de caer en la trampa de Trump.

