› Expectativas por reunión Claudia-Trump

Estamos a poco más de 24 horas de que la Presidenta Claudia Sheinbaum sostenga un encuentro con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en la cumbre del G7 en Canadá. No será la defensa de los paisanos el único tema que se aborde por parte de la mandataria mexicana. Estarían también en la lista el impuesto a remesas, aranceles a productos nacionales… La reunión Sheinbaum-Trump, la primera cara a cara, duraría alrededor de una hora, y no hay que perder de vista que también tendrá como marco un tema internacional de preocupación para EU: el conflicto Israel-Irán, que tiene su propia ruta de repercusiones. Está claro que hay altas expectativas sobre este primer encuentro entre ambos presidentes y son conocidos los modos que Trump usa en negociaciones, pero también cómo los ha afrontado la mandataria mexicana y hasta el momento han tenido resultados convenientes. Así que… pendientes.

› Enfilan impugnación

Donde no todo fue miel sobre hojuelas fue en la sesión del Consejo General del INE. Aunque se declararon válidos los resultados de la elección judicial y se entregaron constancias de mayoría a quienes integrarán la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, resulta que durante el debate se planteó el asunto de los polémicos acordeones. A partir de eso fue que algunos consejeros señalaron la existencia de prácticas que, dijeron, se pensaban superadas, como inducción al voto, boletas no extraídas de las urnas o casillas con 100 por ciento de participación o más. El consejero Arturo Castillo dijo que los acordeones “coincidieron” con la totalidad de los ganadores en los órganos nacionales y lo atribuyó a una posible propaganda ilícita, pagada con recursos prohibidos. Al final, la votación fue en favor de que se declarara la validez de la elección; sin embargo, nos hacen ver que todo lo referido, muy probablemente, se llevará a una impugnación ante el TEPJF.

› La Mañanera con Rosa Icela

Y por cierto que, derivado del viaje que la Presidenta Claudia Sheinbaum emprenderá a Canadá para participar —a invitación del primer ministro de ese país, Mark Carney— en la Cumbre del G7, quien determinó la mandataria que la supla en la conferencia mañanera de este día es la secretaria de Gobernación. Así lo informó ayer Sheinbaum en las benditas redes. “Mañana 16 de junio viajamos a Canadá… La conferencia matutina de este lunes y martes estará encabezada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez”. Nos recuerdan que no será la primera vez que Rosa Icela conduzca ese ejercicio de comunicación y gobernanza de las 7:30, pues apenas el pasado 9 de abril se encargó de la mañanera, porque la Presidenta había viajado a Tegucigalpa, Honduras, para participar en la Cumbre de jefas y jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la Celac. En esa ocasión también tuvo una participación importante la secretaria de Energía, Luz Elena González.

› Magisterio en Zacatecas

Y será en Zacatecas, entidad encabezada por David Monreal, donde hoy las escuelas de educación básica volverán a actividades. Lo harán cuando sólo queda un mes para concluir el ciclo escolar, luego de que los maestros de la Sección 34, que forma parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, determinaran concluir el paro que sostenían desde mediados de mayo afectando a cientos de alumnos de la entidad. Estos profesores, nos comentan, a diferencia de otros años tuvieron un rol importante en las manifestaciones con las que la CNTE desquició la Ciudad de México, para presionar por la derogación de la Ley del ISSSTE. Cuando dejaron la capital, encabezados por el maestro Filiberto Frausto, indicaron que mantendrían su lucha, pero con tácticas distintas. No deja de llamar la atención a quienes conocen al movimiento de la CNTE que la operación política de algunas entidades fallara y condujera a la prolongación del campamento que se instaló en el Zócalo y que en otros demorara el regreso a clases. Uno de esos casos, nos comentan, bien podría ser Zacatecas.

› Volvió a prenderse Noroña

Y hablando de la validez de la elección que determinó ayer el INE, el que andaba que no cabía de contento era el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, a quien le ha llovido fuerte por complicar los temas que generan tensiones bilaterales México-EU, en particular el del posible impuesto a las remesas por liarse con un senador republicano. Resulta que ayer, en temas domésticos, llamó “culebras” a los consejeros del instituto que votaron en contra de declarar válidos los comicios a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y celebró el que otros seis lo hicieran a favor: Guadalupe Taddei, Jorge Montaño, Norma de la Cruz, Rita López, Uuc-kib Espadas y Carla Humphrey, a quienes uno a uno les deseó “larga vida”. No así con los otros cinco, Arturo Castillo, Dania Ravel, Jaime Rivera, Claudia Zavala y Martín Faz, a los que acusó de ser “gente vinculada a Lorenzo Córdova”, y los cuestionó por atreverse a “querer invalidar la elección” y de “alinearse con la derecha”. Ahí de nuevo el legislador repartiendo leña en sus transmisiones en video. ¿Qué tal?

› No regatear apoyo a Sheinbaum

Y a diferencia de voces relevantes de la oposición, que están presionando, porque en su encuentro con Trump la Presidenta Sheinbaum tenga resultados sí o sí, de lo contrario señalarán que sólo fue a tomarse la foto, fue el senador Manlio Fabio Beltrones quien se pronunció por apoyar a la Jefa del Ejecutivo. “Aun cuando algunos piensen distinto, creo que el Gobierno de México y la Presidenta Claudia Sheinbaum necesitan todo el apoyo de las fuerzas políticas por más diferencias que se tengan”, señaló. Dijo también que éste no es el momento de regatear a la Presidenta un apoyo para poder salir adelante en el momento difícil que está pasando nuestro país en sus relaciones internacionales”. Su pronunciamiento lo hizo en un encuentro con el Colectivo de Reporteros Sonorenses, nos comentan. En esa lógica, también llamó a Sheinbaum a replantear en estos momentos su diálogo con las fuerzas opositoras. Ahí el dato.