Alquimia interna de seis colores...

Este día escribo especialmente en memoria de mi tío abuelo Antonio, cuya presencia y forma de vida me marcó siendo muy niña y sin imaginarlo él, ni yo, marcaría una causa en mi oficio... Este 2025 no ha sido un año fácil para la comunidad de la diversidad en México. De acuerdo con el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio Contra Personas LGBT, los primeros seis meses registró al menos 16 homicidios.

Suman 410 crímenes de este tipo desde 2020, cuando este Observatorio comenzó a documentar estos hechos.

En 2024 la misma instancia publicó el informe “No somos números, somos vidas”, describiendo el desplazamiento que ha tenido la comunidad LGBT en zonas de la Ciudad de México, que antes consideraba seguras, a causa del crimen organizado.

Afortunadamente la comunidad de la diversidad se caracteriza por hacerse escuchar celebrando, donde la palabra “marcha” cobra otro sentido y cada último sábado de junio, el arcoíris envuelve el orgullo de ser y resistir.

Quiero contar la historia de Neidan Macías, un hombre trans de 35 años que inició su transición en septiembre de 2023.

“Siempre me pregunté por qué no me gustaba ser mujer. Pasé gran parte de mi vida admirando las expresiones masculinas: la forma de vestir, de hablar, de moverse, de actuar.”

Curiosamente, Neidan tiene una hermana gemela que hizo más evidente para él las diferencias en gustos y pensamiento. “Aprendí de hombres. Aprendí qué tipo de hombre me gustaría ser y cuál no quisiera llegar a ser nunca” ...

Su nombre surgió jugando con las letras de Nadia y resulta que Neidan significa “alquimia interna”, mensaje que él recibió como una señal clara de su identidad, que adoptó legalmente en 2024.

Un día antes de iniciar la toma de testosterona, Neidan se dirigió a sus cercanos y equipo de trabajo, para que lo llamaran con su nuevo pronombre: él.

“Cada vez más me despido en la forma del cuerpo en el que nací. Y recibo con amor y con mucho entusiasmo el nuevo cuerpo que construyo y por el que trabajo a diario, y no sólo el cuerpo, también preparo mi mente y mi espíritu para volver a presentarme.”

Desde entonces ha emprendido un viaje, complejo, no sólo consigo mismo sino con otros hombres trans, pues advirtió en el camino, que existe una dolorosa invisibilización de la población a la que ahora pertenece.

La encuesta realizada en 2024 en varios estados de la República, promovida por Impulso Trans y la Fundación Existimos, registró que 80.2% de los hombres trans consultados, habían vivido discriminación; 54.9% viven violencia al interior de la familia, 50% en la escuela, 38.5% en la calle, 34.6% al solicitar un servicio en instituciones públicas y 33.5% en sus espacios de trabajo; y existe muy poca información sobre los trans-feminicidios, no así sobre víctimas trans masculinas.

A partir de esta problemática y el deseo de compartir su proceso, es que nació Translúcido, una revista y plataforma que Neidan creó y financia con sus propios recursos.

La publicación es gratuita, “tiene la intención de visibilizar las transiciones masculinas, escuchar sus historias, crear comunidad de hombres con valor, con empatía, con consciencia y que llegaron para transformar una serie de cuestiones que acontecen en la sociedad”.

Para Neidan, “Translúcido nació con una intención de demostrar una nueva masculinidad mexicana”, pues asegura que como hombre tiene la responsabilidad de ser un aliado para las mujeres.

Porque conoce sus miedos y fragilidades, pero también las valentías que abrazan...

“Ser hombre trans trae consigo el trabajo de ser diferente, de ahora ser un aliado de la mujer que está para acompañar y para comprender. Sentimos igual... Somos hombres sensibles, empáticos, no violentos... Antes sentía un hombre en mi cabeza y en el interior, ahora honro a la mujer que me acompaña por dentro.”

La labor de Neidan con Translúcido se compone también de talleres emocionales, con especialistas médicos, psicólogos y hasta en el campo espiritual.

Ha sido reconocido en diversas ocasiones por su trabajo en favor de la comunidad trans masculina y este año hace historia al participar por primera vez en una marcha del orgullo con su propio colectivo y carro alegórico, desde donde alzar la voz en su incansable luchar por hacerse visible en la comunidad y en la sociedad.

“Normalicemos preguntarnos a nosotros mismos ¿cómo nos sentimos?, ¿sí nos gusta ser del género con el que nacimos? Cuestionemos cosas que no se cuestionan. Vayamos más allá de una respuesta. Encontrémonos” ...