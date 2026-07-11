• No visa, no candidatura

Y quien se acaba de agregar a la lista de políticos sin visa de Estados Unidos es la expresidenta municipal de Tijuana, Montserrat Caballero. Es sabido que la exalcaldesa actualmente contiende, apoyada por el Partido del Trabajo, en el proceso interno de Morena para tratar de convertirse en la coordinadora de la defensa de la transformación en Baja California, para, en caso de ganar, convertirse en candidata a la gubernatura. Con un mensaje que difundió en redes, nos comentan, la propia aspirante aparentemente buscó atajar versiones que pudieran surgir sobre las razones por las cuales no tiene el documento que permite ingresar a EU. Ha informado Montserrat que está casada con un ciudadano estadounidense y que éste solicitó para ella una Petition for Alien Relative. Durante la entrevista, escribió, “me fue retenida mi visa de turista, ya que, conforme a disposiciones gubernamentales recientes, se indica que el proceso puede aguardarse en EU o en el país de origen”. Adelantó que si en el momento oportuno no cuenta con la visa no seguiría en la idea de estar al frente del gobierno estatal. Ahí el dato.

• PT se divide por Chihuahua

Nos cuentan que a diferencia de los verde ecologistas que ya dijeron que en Chihuahua van con Cruz Pérez Cuéllar en el proceso de definición del coordinador de la defensa de la transformación —quien, es sabido, se convertirá luego en candidato a gobernador—, en las filas del Partido del Trabajo los apoyos se dividen. Y es que una cosa son las expresiones que se dan desde el centro del país —como las del coordinador de los diputados de ese partido, Reginaldo Sandoval, según las cuales la abanderada a la que apoyan es Andrea Chávez— y otra muy distinta la realidad si se sondea a la militancia petista en la entidad. “Respetamos mucho el posicionamiento del coordinador de los diputados a nivel federal, pero sin duda los petistas somos quienes vamos a decidir a quién apoyamos como coordinador. Eso ya se dará en su momento, pero ahorita ya hemos puesto sobre la mesa y hemos gritado además nuestro apoyo a Cruz Pérez Cuéllar”, refirió la diputada local América Aguilar Gil. ¿Qué tal?

• Calienta a Noroña que lo batearan

No gustó ni tantito a Gerardo Fernández Noroña que su coordinador, Ignacio Mier, prácticamente lo hiciera de lado de cara al proceso para definir quién conducirá la Mesa Directiva en el Senado de la República, en el próximo periodo de sesiones. “¡¿Cómo se atreve?!”, soltó el polémico legislador en una de sus videocharlas. Es sabido que por ese cargo suspira y mucho Fernández Noroña, porque en el tiempo en el que ya lo tuvo —al principio de la legislatura— le dio mucho foco, fama y por supuesto poder. De ahí su fuerte reacción: “O sea, si yo participo y saco un voto, pues ya, pues no tengo apoyo. Primero voy a consultar, a ver cómo anda el ánimo. Si no tienen ánimo de apoyarme, ¿para qué me meto?, ¿no? ¿Cómo se atreve?… Porque además puede hacer su tarea. Hablar con uno: hoy no, mira, ya fuiste, hombre. Pero, esas maneras ¿cómo? Y hace esas declaraciones a la prensa, pues desafortunadísimas”, indicó. El proceso para la designación del nuevo presidente del Senado será el mes entrante. Por lo pronto, pendientes.

• Y reaparece Inzunza

Y un día después de que lo hiciera el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, ayer tocó turno al senador Enrique Inzunza, ése sí sin licencia —porque es sabido que se ha aferrado al cargo, algo que hasta dentro de las filas de Morena han cuestionado—, reaparecer en las llamadas benditas redes. El legislador publicó una foto de sí mismo aparentemente en su domicilio en Badiraguato. Hace más de dos meses, la Justicia de EU solicitó su detención con fines de extradición, pues lo acusa de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa. Hasta el momento ésta no se ha concedido. Por lo pronto, nos comentan, en la imagen que difundió se le aprecia muy cómodo y hasta sonriente con un libro en las manos que recopila los discursos de Ignacio Manuel Altamirano, de quien aprovechó para hacer una alusión. “Desde la condición más humilde es posible alzarse sobre los arrogantes y los poderosos, y hacer triunfar la causa del bienestar del pueblo por encima de la arbitrariedad, el abuso y el dinero representado por la derecha y el conservadurismo”, publicó ayer Inzunza. Uf.

• Atoran procesos

Con la novedad de que el caso Agronitrogenados, en el que son acusados el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y el empresario Alonso Ancira, está trabado por litigios que mantiene la defensa del primero. Ayer, la Fiscalía General de la República dio cuenta del atraso que hay en el pago del acuerdo reparatorio al que se comprometió el exdueño de Altos Hornos de México. Son 112 millones de dólares los que se dejaron de pagar desde finales de 2024. Es sabido que el punto principal del caso, de acuerdo con los señalamientos de la FGR, es que Ancira pagó a Lozoya un soborno para que desde Petróleos Mexicanos le fuera comprada a Altos Hornos la planta chatarra. El caso es que en este momento un par de apelaciones pendientes relacionadas con amparos de Lozoya tienen actualmente atada de manos a la fiscalía para seguir adelante con los procesos penales. La FGR aclaró ayer que continuará actuando para garantizar la reparación del daño en este caso y la continua de los procesos judiciales. Pendientes.

• El depa del pato Merlín

Vaya historia la de la familia dueña del pato Merlín, a la que, en la víspera del Mundial, se le ocurrió vestir a su mascota con una playera de la Selección y lanzarse ese día, como muchos otros, a su trabajo que consiste en la venta de aguas. Y es que esa decisión precipitó muchas buenas noticias: el pato se convirtió en un fenómeno viral en las benditas redes y en una mascota “no oficial” de la Copa del Mundo cuya imagen dio la vuelta al mundo. Desde ese momento, el pato Merlín y su familia han sido invitados a innumerables sitios, entre ellos al Palacio Nacional, a participar en una conferencia mañanera. Eso ocurrió el pasado 22 de junio. Pero ayer la Presidenta Claudia Sheinbaum se contactó por videollamada con Karla Ivette Gómez, la cabeza de la familia que acoge al pato Merlín. “Platícanos, Karla”, le pidió la mandataria. “Pues nada, Presidenta, ya tenemos casa”, respondió Karla, quien en la mañanera a la que antes acudió le pidió a Sheinbaum poder acceder a un plan de vivienda, por supuesto pagándola. Se hizo la gestión a través del INVI de la CDMX y fue la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, la que esta semana le entregó las llaves del departamento. Bendito Merlín.