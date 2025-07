La inflación en junio

Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Inflación en junio. La buena noticia: resultó menor que la de mayo. La mala: se ubicó por arriba de la máxima aceptable según la meta del Banco de México. Lo mínimo que debe exigírsele al banco central es que mantenga la inflación dentro de los márgenes de la meta. De los males (tener meta de inflación), sería el menor (lograr la meta).

Esta fue la inflación anual durante el primer semestre: enero, 3.59%; febrero, 3.77%; marzo, 3.80%; abril, 3.93%; mayo, 4.42%; junio, 4.32%. La inflación de junio fue menor que la de mayo, pero resultó mayor que la máxima aceptable conforme a la meta, 3% más menos un punto porcentual de margen de error: mínima inflación aceptable, 2%; máxima, 4%.

La inflación anual general fue 4.32%. La subyacente (que excluye los bienes y servicios con precios más volátiles: productos agropecuarios y energéticos, o que no responden a condiciones de mercado: tarifas autorizadas por el gobierno), fue 4.24% (bueno que la inflación subyacente sea menor que la general). La no subyacente (que incluye los bienes y servicios con precios más volátiles y las tarifas autorizadas por el gobierno), fue 4.33% (malo que la inflación no subyacente sea mayor que la general).

La inflación anual general fue 4.32%. La de bienes (que primero se producen y luego se consumen), fue 3.91%. La de servicios (que se consumen al mismo tiempo que se producen), fue 4.62%.

La inflación anual general fue 4.32%. La de restaurantes y servicios de alojamiento fue 7.72%. La de servicios educativos 5.84%. La de productos para cuidados personales, protección social y bienes diversos 5.34%. La de productos para la salud 4.80%. La de alimentos y bebidas no alcohólicas 4.49%. La vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles 4.41%. La de recreación, deporte y cultura 4.30%. La de mobiliario, equipo doméstico y mantenimiento rutinario del hogar 3.28%. La de bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes 3.18%. La de ropa y calzado 2.26%. La de transporte 2.13%. La de información y comunicación menos 0.03%. Por último, la de seguros y servicios financieros fue menos 1.12%.

La inflación mensual general fue 0.28%. Estos son los cinco productos genéricos que más aumentaron: zanahoria, 13.19%; transporte aéreo, 7.23%; carne de cerdo, 1.52%; suavizantes y limpiadores, 1.49%; carne de res, 1.35%. Estos los que más bajaron: chile poblano, 16.19%; guayaba, 15.63%; chile serrano, 15.30%; papaya, 14.00%; pepino, 12.42%.

La inflación mensual general fue 0.28%. Estos son las cinco estados con la mayor inflación: Chiapas, 0.75%; Querétaro, 0.72%; Oaxaca, 0.63%; Aguascalientes, 0.54%; Baja California, 0.40%. Estos los cinco con deflación y menor inflación: México, menos 0.14%; Sinaloa, menos 0.03%; Tlaxcala, menos 0.02%; Baja California Sur, 0.00%; Zacatecas, 0.05%.

La inflación mensual general fue 0.28%. Estas son las cinco ciudades con la mayor inflación: Tuxtla Gutiérrez, 0.77%; Querétaro, 0.72%; Oaxaca, 0.71%; Tapachula, 0.70%; Tepatitlán, 0.60%. Estas son las cinco con mayor deflación: Toluca, 0.22%; Iguala, 0.22%; Huatabampo, 0.04%; San Andrés Tuxtla, 0.03%; Culiacán, 0.03%.

La inflación de la canasta de consumo mínimo (integrada con los bienes y servicios de los que nadie debería carecer), fue 4.58% anual (por arriba de la general) y 0.28% mensual (igual a la general).