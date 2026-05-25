• Navarro contra el pueblo

Hay quienes ponen en duda si el gobierno de Miguel Navarro en Nayarit está del lado de la transformación. Y es que una de las banderas de este movimiento político es estar del lado del pueblo y la administración estatal parece cada día más alejada de sus gobernados. A decir del abogado de cuatro de los ambientalistas que tienen órdenes de aprehensión por defender el hábitat en riesgo por un proyecto turístico de alta gama en playa Las Cocinas de Punta Mita, la fiscalía estatal, que en los hechos responde a los intereses del gobierno local, parece estar dándole al caso un manejo político y no jurídico, al manipular los tiempos de los procedimientos a conveniencia. “Hay mucha suspicacia. Podría decir que tal vez están guardando las órdenes de aprehensión para sacarlas y calentarlas cuando se necesite política o socialmente, o tal vez porque la misma presión social los tiene en la mira y los tiene nerviosos y por eso no la quieren ejecutar”, dijo el defensor. Lo que es un hecho, nos dicen, es que la protesta social está creciendo como bola de nieve y se le ha salido de control a las autoridades.

• Espanta Landau a morenistas pro-Cuba

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Con la novedad de que ningún diputado de Morena salió a responsabilizarse del desplegado en favor de Raúl Castro emitido supuestamente por diputados de Morena que forman parte del Grupo de Hermandad México-Cuba. Dieron varios pasos atrás al enterarse de que el subsecretario de Estado, Christopher Landau, le había puesto el ojo encima al documento de incendiaria redacción —entre las partes más tranquilas condenaba la “criminalización” de a quienes denominaba “iconos revolucionarios”—. Es sabido que el funcionario, quien fue embajador de Estados Unidos aquí, ha anunciado el retiro de visas a varios de quienes de dientes para afuera son antiestadounidenses, pero bien que tienen visa para ir por allá de paseo o de negocios. Tuvo que ser el vocero guinda, quien desestimó el documento que, por cierto, difundió con mucho orgullo la embajada cubana, por no ceñirse a los cánones que dicta el grupo parlamentario. Hasta ahora, ningún legislador guinda se ha hecho responsable de la publicación, sólo el embajador cubano, Eugenio Martínez, ha publicado en redes un mensaje de apoyo de la diputada Magdalena Rosales. ¿Y los demás?

• Elogios a AMLO

Y fue la Presidenta Claudia Sheinbaum la que ayer hizo señalamientos elogiosos sobre el expresidente Andrés Manuel López Obrador en una gira por el estado natal de este último. La mandataria lo llamó, por lo pronto, “el mejor presidente que ha tenido nuestro país”. Aquí nació, dijo la Jefa del Ejecutivo, nuestro movimiento con un gran hombre “al que le mandamos saludos de aquí hasta Palenque”. Consideró también que el tabasqueño en seis años “hizo una hazaña”, antes de hacer una enumeración: pensión para adulto mayor, apoyo a personas con discapacidad, becas a todos los jóvenes de preparatoria, el programa Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro; e hizo el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, el Interoceánico, carreteras, puentes, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles... y sacó a 13.5 millones de mexicanos de la pobreza, refirió. También dijo que “él se retiró de la acción política, de la actividad política, pero no del pensamiento. Nos dejó muchos libros y, por lo que dijo, está escribiendo otro”. Así el pronunciamiento de la Presidenta.

• PAN y el caso Maru Campos

Así que el citatorio que le giró la Fiscalía General de la República a la gobernadora de Chihuahua —para que acuda a comparecer por la investigación que se abrió a raíz de la destrucción de un narcolaboratorio en la que habrían participado elementos de la CIA—, se podría convertir en un factor de cohesión del panismo. Entre quienes conocen de estrategia política, nos hacen ver que de manejarse convenientemente esa crisis podría representar un fuerte envión para el albiazul que, a pesar de su supuesta refundación y al ofrecimiento de candidaturas, nomás no termina de entrar a los espacios de relevancia que generan conversación pública sobre asuntos políticos. Lo anterior viene a cuento porque ayer, en un comunicado, el dirigente nacional de ese partido, Jorge Romero, dijo que en los próximos días darían a conocer distintas acciones y expresiones ciudadanas. En su comunicado puso que éstas serán en defensa de la democracia, de las libertades y de la gobernadora de Chihuahua. Por lo pronto, la primera medida a la que ha convocado es a “alzar la voz” ante la “persecución política”. Será pues, un tema que se vaya construyendo de a poco. Pendientes.

• Se saltan la ley en Sonora

Y pues resulta que, en contra de lo que establece la propia Constitución de Sonora a partir de la reforma judicial que impulsó el oficialismo, Morena acaba de dar un cargo operativo-partidista a una jueza recientemente electa. Se trata de Blanca Diva Ponce Caro, juzgadora penal del circuito 2, quien fue nombrada secretaria ejecutiva de un comité seccional guinda, cuya función es organizar a las bases, promover las acciones y actividades de su partido y llamar al voto. Tras la enmienda de 2024, la Constitución del estado, se ha informado, se prohíbe a los jueces aceptar cargos en el gobierno, en municipios o en instancias particulares. “Los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, los magistrados regionales de circuito, los jueces de primera instancia, los jueces laborales y los jueces locales que estén en funciones, no pueden ser abogados en causa ajena, apoderados, asesores o árbitros de derecho, ni desempeñar ningún empleo, cargo o comisión de la Federación, del gobierno del estado, de otras entidades, de los municipios, o de particulares”, señala. Nos hacen ver que ni en la tierra del gobernador Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena, se respetan las reglas que su mismo partido impuso. Uf.

• Mayer raspa y soba

Y fue Sergio Mayer, diputado que renunció a su militancia en Morena, tras sentirse en medio del fuego cruzado entre grupos del partido, el que concedió una entrevista a la periodista Mónica Garza en Sala de Guerra, que se transmite a través de adn40, de TV Azteca. En la charla, nos cuentan, el diputado dice que se sintió rechazado y silenciado y acusó recibo de los fuertes coscorrones que le dieron en un programa de Sabina Berman. También reprochó que cuando pidió licencia para irse a La casa de los famosos nadie lo defendiera, o por lo menos, no aprovechara el momento para tundirlo con todo. Habló de cotos de poder, de campañas de desprestigio y sapos ajenos que ya no piensa tragarse. Ah, pero también se vio en la entrevista, nos dicen, un componente interesante. Resulta que recordó que Andy le abrió la puerta, juró lealtad a la Presidenta y anunció que se queda en la bancada de Morena. Hay quienes vieron anoche una intención de señalar, pero sin precisar nombres y de hacer cuestionamientos, pero genéricos, es decir, de raspar y sobar. Como si quisiera dejar una velita encendida por si le llega la hora de volverse a poner la guinda. ¿Qué tal?