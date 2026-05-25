Elogios a AMLO

Y fue la Presidenta Claudia Sheinbaum la que ayer hizo señalamientos elogiosos sobre el expresidente Andrés Manuel López Obrador en una gira por el estado natal de este último. La mandataria lo llamó, por lo pronto, “el mejor presidente que ha tenido nuestro país”. Aquí nació, dijo la Jefa del Ejecutivo, nuestro movimiento con un gran hombre “al que le mandamos saludos de aquí hasta Palenque”. Consideró también que el tabasqueño en seis años “hizo una hazaña”, antes de hacer una enumeración: pensión para adulto mayor, apoyo a personas con discapacidad, becas a todos los jóvenes de preparatoria, el programa Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro; e hizo el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, el Interoceánico, carreteras, puentes, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles... y sacó a 13.5 millones de mexicanos de la pobreza, refirió. También dijo que “él se retiró de la acción política, de la actividad política, pero no del pensamiento. Nos dejó muchos libros y, por lo que dijo, está escribiendo otro”. Así el pronunciamiento de la Presidenta.

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