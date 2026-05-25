Navarro contra el pueblo

Hay quienes ponen en duda si el gobierno de Miguel Navarro en Nayarit está del lado de la transformación. Y es que una de las banderas de este movimiento político es estar del lado del pueblo y la administración estatal parece cada día más alejada de sus gobernados. A decir del abogado de cuatro de los ambientalistas que tienen órdenes de aprehensión por defender el hábitat en riesgo por un proyecto turístico de alta gama en playa Las Cocinas de Punta Mita, la fiscalía estatal, que en los hechos responde a los intereses del gobierno local, parece estar dándole al caso un manejo político y no jurídico, al manipular los tiempos de los procedimientos a conveniencia. “Hay mucha suspicacia. Podría decir que tal vez están guardando las órdenes de aprehensión para sacarlas y calentarlas cuando se necesite política o socialmente, o tal vez porque la misma presión social los tiene en la mira y los tiene nerviosos y por eso no la quieren ejecutar”, dijo el defensor. Lo que es un hecho, nos dicen, es que la protesta social está creciendo como bola de nieve y se le ha salido de control a las autoridades.