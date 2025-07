“Detrás de esta acción del Tesoro hay un mensaje político de EU”

› Afirma especialista que señalamiento del USDT a tres instituciones financieras es un hecho inédito; considera adecuada intervención del Gobierno para evitar salida de capitales

Tres instituciones financieras, CIBanco, Intercam y Vector, fueron señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero, lo que ha generado preocupación en el sistema financiero mexicano y en clientes de estas instituciones.

Por ahora, el Departamento del Tesoro estadounidense les ha dado 45 días más para establecer mecanismos que impidan el lavado de dinero en sus operaciones para evitar sanciones que les impedirían participar en el sistema financiero.

Platicamos con el periodista financiero Mario Maldonado, para que nos explique por qué se ha dado esta medida y, sobre todo, cómo puede afectar a los clientes de estas instituciones financieras.

Mario Maldonado (MM): Es un señalamiento inédito, para empezar, porque no había atravesado por algo así el sistema financiero y bancario de México. Entonces sí ha generado mucha preocupación y que esto pueda contaminar a otros bancos o que el Departamento del Tesoro vuelva, digamos, a la carga contra alguna otra institución financiera.

De momento en el sector aseguran que no hay más investigaciones en el sector bancario mexicano y las autoridades mexicanas también están trabajando con las de Estados Unidos, para evitar que haya otra sorpresa de este tipo. Pero sí generó un sismo en Hacienda, en la Comisión Bancaria, en el Banco de México y, por supuesto, en CIBanco, Intercam y la Casa de Bolsa Vector, que es de Alfonso Romo.

Sí se han dado muchas salidas de capitales, aunque todavía no se ha transparentado por parte ni de la Comisión Bancaria ni de la asociación de bancos, cuántos clientes, cuánto dinero ha salido de estas instituciones.

Bibiana Belsasso (BB): ¿Pueden los clientes, retirar su dinero?

MM: Por ejemplo, CIBanco te dirá: ‘tú puedes ir a retirar tu dinero y te lo vamos a dar en el tipo de cambio que tú lo invertiste, en dólares o en pesos’.

Seguramente hay algunos casos en que no ha sido de esta manera y habrá que ver, porque están las instancias como la Comisión Bancaria, que ésa me parece que fue una acción que hizo a tiempo el Gobierno a través de la Comisión Bancaria, que fue intervenir administrativamente para evitar que haya muchas salidas de capitales.

Y con eso me refiero, no es que no puedan sacar su dinero, sino que el Gobierno está un poco respaldando a estas instituciones, diciendo, a ver, no tienen que salir corriendo. Las instituciones siguen funcionando en México, aunque hay una acusación en Estados Unidos.

Por el momento están bloqueadas las transacciones en Estados Unidos, pero lo demás, en teoría no. Pero sí han habido muchos ahorradores que han sacado su dinero para irse a otros bancos, y me parece que es lo normal que sucede.

Una de las sucursales de CIBanco en la CDMX el pasado 2 de julio. Foto›Cuartoscuro

BB: El negocio más grande por ejemplo de CIBanco, son los fiduciarios. ¿Qué pasa con todo esto?

MM: Están administrándose actualmente. Algunos sí se cancelaron, digamos, para pasarse a otro fiduciario, el caso de las fibras, estos fideicomisos de infraestructura, porque tienen muchos inversionistas estadounidenses.

Entonces, obviamente ellos dicen: ‘no, necesitamos estar fuera de este fiduciario, porque ha sido señalado por el gobierno de Estados Unidos’.

CIBanco concentra este negocio fiduciario y el mayor tenedor o digamos, intermediario y agente fiduciario de México es este banco. Entonces, lo que hace el Gobierno mexicano es transferir esa administración y operación de fideicomisos a banca de desarrollo. Eso fue lo que se acaba de anunciar y es otra vez una intención de darle certeza.

BB: ¿Es una buena medida mandar todos estos fideicomisos a la banca desarrollo, o no?

MM: De entrada sí, porque les da certidumbre, porque está respaldado por el Gobierno, porque la banca de desarrollo pertenece al Gobierno.

BB: ¿Pero te da certidumbre que te respalde el Gobierno en México?

MM: Pues es la señal que se quiere mandar.

Yo creo que fue una buena medida, lo mismo que la intervención administrativa de los dos bancos y de la casa de bolsa.

Sin embargo, también habrá que poner en tela de juicio la capacidad de gestión del Gobierno, de la banca de desarrollo, de estas tres entidades financieras y además de los servicios fiduciarios que están ahora, digamos, obteniendo.

Me parece que hay un gran reto para todo el sector financiero mexicano, tanto privado como público, es decir, público, las autoridades, los reguladores, el Banco de México, la Secretaría de Hacienda, la Comisión Bancaria y del lado de los bancos comerciales.

BB: ¿Por ejemplo, todos los bancos, las casas de bolsa tienen interacciones con muchos otros bancos mexicanos y extranjeros. ¿Por hacer ciertas transacciones con una institución acusada, los podrían sancionar?

MM: No, yo creo que no. Más bien tendría el gobierno de Estados Unidos, el Departamento del Tesoro, que tener investigaciones puntuales como las que reveló con respecto a estas tres entidades financieras y decir: ‘a ver, la acusación es por esto puntualmente, porque recibieron dinero de estas empresas, de estos cárteles, la triangularon con China y compraron fentanilo’. Es decir, así de puntual tiene que ser la acusación. Y no es el caso, digamos, de todos los que tienen alguna relación financiera con estos tres bancos.

BB: ¿Qué tanta confianza pueden tener los clientes en seguir invirtiendo en el sistema bancario mexicano con este tipo de acusaciones y sabiendo que hay tanto dinero que se lava en las instituciones, pero no solamente las mexicanas, sino en las instituciones americanas?

MM: Yo creo que ésta sin duda fue una llamada de atención de Estados Unidos con respecto a los cárteles de la droga y organizaciones criminales de México, el lavado de dinero que es enorme, como bien dices, en México, Estados Unidos, y en el mundo.

Yo creo que detrás de esta acción del Departamento del Tesoro estadounidense hay un mensaje político, no solamente porque Vector es de Alfonso Romo, quien fue jefe de la oficina de López Obrador, sino porque lo que quiere combatir Estados Unidos, es donde más le duele a los grupos criminales que ya son terroristas para ese país, que es el dinero.

Y yo creo que el mensaje de Estados Unidos está claro.

Como dicen ellos mismos, follow the money, seguir el dinero de las organizaciones criminales, que es de donde se financian y se hacen tan grandes y se convierten en todopoderosas en muchos territorios mexicanos. Entonces el mensaje es político, sin duda alguna también para los bancos mexicanos.