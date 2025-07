Desangelado inicio

Tras un Mundial de Clubes que se robó la respiración de millones de aficionados de todos los rincones del planeta, con actuaciones épicas como las que nos regalaron los clubes brasileños o el sorprendente Al-Hilal de Arabia Saudita. Las hinchadas coloridas, como la japonesa, la de Monterrey, y las que nunca se cansan de cantar como la de River y Boca. Una final que nadie se imaginaba con un desenlace todavía más inesperado, en donde el Chelsea, de Enzo Maresca, supo dominar de principio a fin al imbatible PSG, de Luis Enrique. Todos estos goles, todas las emociones a través de una gran cobertura de la plataforma DAZN que, literal, nos regaló todos los juegos con excelente calidad.

Así es, después de un torneo élite en todos los sentidos y que nos malacostumbró, es momento de ubicarnos en nuestra realidad. La Liga MX comenzó y como ha sido la constante en los últimos años, no de la mejor manera. Equipos incompletos, encuentros desabridos y es apenas la jornada inaugural y no pudo jugarse de forma completa. Además, los cuatro grandes y los dos equipos de Monterrey brillaron por su ausencia (Chivas y Tigres no jugaron). América con muchas bajas y un plantel que parece disminuirse en comparación con los torneos anteriores. Cruz Azul con otro cambio de técnico en menos de 1 año y los Pumas que a duras penas lograron juntar un once inicial gracias a los chavos de la Sub-17 que incluyó un traumático debut del joven portero Rodrigo Parra. Tal vez el portero universitario tenga su revancha el domingo porque lo de Keylor Navas ya luce casi imposible.

Lo que vale la pena destacar de este gris inicio del futbol mexicano es el triunfo del Toluca de Antonio Mohamed. Los actuales campeones salieron enchufados y con el futbol de querer ponerse la corona otra vez. Los Diablos son hasta ahora los únicos que me atrevería a etiquetar como favoritos. En el papel, planteles como el de Cruz Azul y Monterrey una vez en ritmo, deberían terminar por consolidarse y ser serios candidatos al título. Pero tantas cosas pasan en el futbol mexicano que al menos en este inminente arranque de la jornada dos de nuestra liga, es difícil dar un pronóstico fidedigno.

En ese sentido, el Pachuca, de Jaime Lozano, que todo mundo daba por eliminados ya del torneo tras su mala imagen en el Mundial de Clubes, también brilló en este inicio con un triunfo categórico de 3-0 ante los Rayados que, en la justa internacional tuvieron mejor papel. Surrealista, impredecible o mediocre, cualquier adjetivo tarde o temprano se emplea en la Liga MX. Una vez que concluya el actual torneo mexicano, quedarán únicamente dos competencias más antes del arranque de la Copa del Mundo. Pareciera que una maldición cayó sobre nuestro futbol una vez Gianni Infantino nos eligió minisede del Mundial 2026, porque desde entonces el panorama es nublado para el futbol mexicano.

Habrá que darle tiempo a que los clubes terminen por armarse bien y tener una mejor presentación. Tal vez tiene que ver un poco que pronto comenzará la Leagues Cup ante los clubes de la MLS, por lo que habrá más partidos para agarrar ritmo, y por ahí de la jornada 5 o 6, el verdadero nivel de nuestro futbol salga a relucir y el desangelado inicio tenga un final esperanzador.