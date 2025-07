Sin razón, amenaza aérea de EU: CSP

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Ante la amenaza del Departamento de Transporte de Estados Unidos de aplicar medidas restrictivas obligatorias a horarios de vuelos de aerolíneas mexicanas a ese país por los flagrantes incumplimientos de México al acuerdo bilateral de 2022 y continuo comportamiento anticompetitivo, la Presidenta Sheinbaum respondió que “no hay razón para esa decisión”, motivada por la obligación de las aerolíneas de ese país a trasladar sus operaciones de carga del Aeropuerto Internacional de la CDMX al AIFA por razones técnicas.

Declaró que aun cuando no se recibe esa notificación de esa dependencia, para ver a qué se refiere, porque no tiene sustento de que haya sido algo en contra de algunas aerolíneas de EU, porque “ahora México es soberano”, al defender la decisión de su antecesor, López Obrador, quien obligó a las aerolíneas de ese país a trasladar sus operaciones de carga al AIFA, para supuestamente descongestionar el AICM en el que se iban a realizar obras que en tres años no se llevaron a cabo, motiva hoy la decisión del DOT, además de retirar el antimonopolio Delta-Aeroméxico.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

El secretario de Comercio del Gobierno de Estados Unidos, Howard Lutnick, anunció que el presidente Donald Trump renegociará en su momento el T-MEC porque no quiere en su país carros construidos en Canadá o México, cuando podrían fabricarlos en Michigan y Ohio, y advirtió que la aplicación de aranceles de 30 por ciento a ambos países entrará en vigor dentro de dos semanas, el 1 de agosto, si no hay acuerdos y no habrá más plazos.

Adán Augusto López, líder de Morena en el Senado, declaró a Ciro Gómez Leyva que siendo gobernador de Tabasco, “no sospechó nunca” de los vínculos de su secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez, con el crimen organizado y que si así hubiera sido, “inmediatamente lo hubiera separado del cargo”, al asegurar que “siempre trabajaron de manera coordinada”.

En su mañanera de ayer, la Presidenta Sheinbaum aseguró que si la FGR tiene “alguna acusación” contra López, su Gobierno no lo va a encubrir, al advertir que tampoco se prestará a su “linchamiento mediático”, al que el tabasqueño atribuye las diarias andanadas desde hace dos semanas y se ufane de que no lo han llamado a declarar.

Extraña “coincidiencia” que tanto Ricardo Monreal, líder de los diputados de Morena, como Andrés Manuel López Beltrán, Andy, secretario de Organización de ese movimiento, tuvieran cosas más importantes que hacer el domingo para no asistir al Consejo Nacional.

Oootra vez, vandalismo de encapuchados y, oootra vez, inacción policiaca capitalina con jefes que “rechazan enérgicamente”, su violencia. ¿Hasta que haya víctimas?