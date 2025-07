Ya le respondieron al diputado Sergio Gutiérrez Luna, quien se encuentra molesto con el hecho de que la ciudadana Karla Estrella esté ofreciendo disculpas cada día durante 30 días a “Dato Protegido”, como se decidió que ésta última debería referirse a la legisladora Diana Karina Barreras. Es sabido que la diputada, esposa de Gutiérrez Luna, la denunció y logró que la condenaran por supuesta violencia política de género, por una crítica en redes. “No sé por qué él me está hablando a mí, él no es la persona que me denunció, no es la persona ofendida supuestamente, me parece bastante fuera de lugar que ande poniendo en duda mis intenciones de cumplir con las resoluciones”, declaró ayer Karla Estrella a Javier Solórzano en el canal de YouTube de La Razón. Fue una especie de cachetada con guante blanco y al mismo tiempo un aviso, porque no tendría justificación que el morenista interviniera salvo que fuera una especie de “Dato protegido” bis, nos comentan. Uf.

