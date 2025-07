› El que entendió entendió

Duro y a la cabeza, el comunicado que la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, emitió ayer por la tarde, en el que estableció que “las y los dirigentes del Partido-Movimiento, así como sus representantes populares, deben actuar siempre con el ejemplo y practicar la austeridad”. Muchos entendieron que, al decir “Partido-Movimiento”, Alcalde se refirió no sólo al guinda, sino a sus aliados, entre ellos al PVEM, cuyo senador, Luis Armando Melgar, se lanzó contra quienes criticaron su viaje a Londres. La lideresa morenista fue tajante, al llamar a vivir “en la justa medianía”. Por cierto, algunos piensan que el legislador aprovechó la coyuntura para cobrar agravios pasados a la cúpula de Morena. Una pista: Morena le negó a Melgar en 2024 la candidatura al Gobierno de Chiapas y el primer lugar en la fórmula del guinda para el Senado. Por ahí va el reclamo, nos aseguran. Y veremos qué responden los de Morena cuando regresen de checar si Prada en Japón es más barato que en Palenque ¿Será?

› Millfoods no cumple

Hay quienes no olvidan que, en agosto de 2023, la Secretaría de Economía, que encabezaba Raquel Buenrostro, anunció la inversión de 300 millones de dólares en la construcción de “la mayor planta productora de maíz no transgénico de América Latina”, en Salamanca, Guanajuato. Detrás del proyecto aparecía la agroindustrial hondureña Millfoods. El objetivo era producir grits de maíz, insumo necesario para la elaboración de cerveza, beneficiar a agricultores locales con la compra de la mitad de su producción anual y generar al menos mil empleos. Dos años después, la planta cayó en incumplimiento de pagos a proveedores y trabajadores. Los representantes de Millfoods fueron citados para el 7 de agosto a una primera audiencia de conciliación con la sección 11 del Sindicato 5 de Febrero, al que se le deben más de cinco millones de pesos. Pero detrás de ellos, nos dicen, hay una larga fila de proveedores a la espera de su pago. Así las cosas.

› Mensaje del embajador

Habrá que leer con mucho detenimiento el mensaje escrito ayer por el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, en su cuenta de X. “La seguridad es una prioridad compartida para @POTUS @realDonaldTrump y la Presidenta @ClaudiaShei Trabajamos juntos para enfrentar a los cárteles y a los grupos narcoterroristas que no respetan fronteras. Ellos explotan todas las rutas para envenenar comunidades, sembrar miedo y desestabilizar vecindarios. ¡La justicia prevalecerá!” Más allá del mensaje, que es en sí importante, pues refleja la colaboración que mantienen ambos países en materia de seguridad, podría significar algo más. El mensaje fue divulgado tres días antes de que entren en vigor los aranceles de 30 por ciento previstos por Donald Trump. Por lo tanto, no faltan los optimistas que ven el adelanto de alguna decisión de nuestro vecino que lleve a que la medida no se haga efectiva, o no, al menos, el próximo viernes. Pendientes.

› Monreal vigila a… Monreal

A ver, a ver… el senador de Morena Saúl Monreal anunció que estará pendiente de que los recursos anunciados el pasado fin de semana por la Presidenta Claudia Sheinbaum para equipamiento de hospitales de Zacatecas, “se apliquen correctamente”. En otras palabras, el legislador estará vigilando a su hermano, el gobernador David Monreal, ya que, como todo mundo sabe, la administración estatal es la encargada de ejercer los recursos de referencia. Hay quienes ven en esto un capítulo más del tirito que mantienen entre sí los hermanos Monreal. Dicen los que saben que Saúl no es el favorito de su hermano para sucederlo, lo que ha llevado al senador a meterle calambres cada que puede. Lo que resulta patético, piensan muchos, es que un Monreal que dejó Fresnillo convertido en un polvorín, por la alta incidencia delictiva, esté en pleito con otro Monreal que tiene su propio polvorín a nivel estatal. En estas circunstancias, nos dicen, ni a cuál irle. Uf.

› Impunidad en Campeche

Nos recomiendan no pasar por alto la denuncia pública que hizo la joven Susan, respecto a la violación tumultuaria que sufrió el pasado 30 de marzo, al acudir al departamento de unos amigos luego de salir de una fiesta, en la ciudad de Campeche. En un video que subió a sus redes sociales, la víctima identificó a sus agresores como Yeshua “N”, Jorge “N” y Ángel “N”, quienes, aseguró, tienen contactos en la Fiscalía de Campeche y en el Gobierno estatal, encabezado por Layda Sansores. A tres meses y medio de la agresión, sólo uno de los presuntos responsables ha sido detenido. La madre de la joven ha solicitado reiteradamente audiencia con la gobernadora, sin éxito. Quizá, nos dicen, la madre deba esperar a que la mandataria morenista deje de perseguir penalmente a los periodistas y a sus críticos para que la atienda. Lo deseable, en un asunto tan grave, es que no se proteja desde el poder a los agresores de Susan y que se haga justicia. Atentos.

› Murmullos en el Senado

Nos cuentan que en el Senado se percibe una tensa calma, cuando queda poco más de un mes para el arranque del próximo periodo ordinario de sesiones. Los coordinadores parlamentarios mantienen un silencio absoluto. Y, aunque oficialmente no se habla de movimientos, en privado algunos senadores admiten que “sí debe haber algo”, porque el mutismo, especialmente de quienes suelen hablar mucho, se siente, y revela algo. En los pasillos van y vienen versiones sobre los reacomodos en torno a la presidencia de la Mesa Directiva. Se barajan nombres y se mueven las piezas. Varias senadoras tienen levantada la mano, pero aún no hay definiciones. El consenso, nos dicen, será clave, y en medio de ese ajedrez que es la Cámara alta, algunos ven en la senadora Verónica Camino a una carta con carácter y experiencia. ¿Será la elegida? Dicen los que saben que los próximos 15 días serán determinantes para saber quién avanzó hacia esta posición. Ahí el dato.