Reforma Electoral: el Verde y el PT pueden salvar la democracia

Julián Andrade*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Sea cual sea la redacción definitiva de la iniciativa de reforma electoral, lo sorprendente es que la posibilidad de que no se suprima la pluralidad, que es esencial en democracia, estará en manos de los partidos Verde Ecologista y del Trabajo.

Sí, esas organizaciones elásticas en principios y compromisos. Extrañas vueltas de la vida y la política.

Esto será así porque la cancelación de las diputaciones plurinominales, que es uno de los amagos desde febrero del año pasado, cuando así lo anunció el entonces presidente López Obrador, y la reducción del financiamiento público ordinario, les afectaría de modo directo y los pondría en manos de Morena.

El desmantelamiento del INE, la elección popular de consejeros y la desaparición de los organismos locales tampoco son unas propuestas que animen a quienes encabezan fuerzas minoritarias, aunque permanezcan en la órbita del partido dominante.

La designación en las urnas de jueces, el profundo desaseo y la cooptación del Tribunal Electoral deben ser calibradas como avisos, como escenarios de futuro más que probables en contiendas por el poder político.

Desde ahora deben estar haciendo cálculos, el petista Alberto Anaya y el verde Manuel Velasco, sobre los pros y los contras de una propuesta de la que tendrán que decidir entre su tranquilidad personal o la continuidad de sus partidos. El garrote o la zanahoria, en una lógica en la que se negocia sin recato alguno.

Pero a la vez tienen muestras, ejemplos, de que el morenismo sí se puede derrotar, como quedó claro en las pasadas contiendas en Durango y Veracruz.

A ello habría que sumar las objeciones, aunque sean tibias y descafeinadas de inmediato, como las del diputado Ricardo Monreal, advirtiendo del “costo democrático” que puede tener la vuelta a un Poder Legislativo integrado como en los años sesenta del siglo pasado.

Si bien Monreal no encabezará disidencia alguna, se atrevió a realizar el planteamiento escudado en que nadie conoce la propuesta de Palacio Nacional ya que no se ha presentado formalmente.

De ahí que sólo el Verde y el PT, en convergencia con el PRI, PAN y MC, puedan imponerse y evitar que el deterioro de la democracia se profundice.

Pronto sabremos si esa alianza insólita y momentánea es posible. Tienen múltiples alicientes para que así ocurra, pero de ese tamaño serán también las presiones para que se doblen y opten por enterrar también a sus propios partidos, porque ni en el Verde ni el PT tendrán la fuerza para sostenerse.

Es una coyuntura especial, pero sería absurdo que no se hagan cargo de todo lo que está en juego, quizá no por compromiso democrático, o no sólo por ello, pero sí por elemental pragmatismo.

La ciudadanía tarde o temprano premiará o castigará, porque la pluralidad es una realidad, aunque algunos pretendan ocultarla, en un error que costó décadas y reformas reparar en el pasado.