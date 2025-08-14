Injusto e ineficaz

Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Que los gobiernos tomen como rehén a las economías de otros países (por ejemplo: prohíbo que mis exportadores te vendan y/o prohíbo que mis importadores te compren), para que los gobernantes logren ciertos fines políticos, es éticamente injusto y económicamente ineficaz.

I) Los exportadores e importadores de un país no son propiedad del gobierno, por lo que llamarlos mis exportadores o mis importadores es un error.

II) Prohibirle a los exportadores exportar viola su derecho al ejercicio de su libertad y al uso de su propiedad, violación propia el Estado de chueco, que es la antítesis del Estado de Derecho. Se trata de una injusticia.

III) Prohibirle a los importadores importar viola su derecho al ejercicio de su libertad y al uso de su propiedad, violación propia el Estado de chueco, que es la antítesis del Estado de Derecho. Se trata de una injusticia.

IV) Prohibir a los exportadores exportar hacia un determinado país, si no logran sustituir esas exportaciones con exportaciones hacia otros países, reduce la producción, pudiendo generar desempleo, pudiendo ocasionar una menor generación de ingreso, lo cual se traduce en menor bienestar.

V) Prohibir a los importadores importar desde un determinado país, si no consiguen sustituir esas importaciones con importaciones desde otros países, reduce la oferta de bienes, generándose presiones inflacionarias que, si el banco central no actúa correctamente, pueden convertirse en inflación (una cosa son las presiones inflacionarias, el aumento de algunos precios, y otra la inflación, el aumento en el índice general de precios), lo cual se traduce en menor bienestar.

VI) Prohibir exportaciones o importaciones es éticamente injusto, porque se viola el derecho de los importadores y exportadores al ejercicio de la libertad individual y al uso de la propiedad privada, libertad que siempre se ejerce sobre algún tipo de propiedad, derechos que los gobiernos deben reconocer plenamente, definir puntualmente y garantizar jurídicamente, no violar, tal y como lo hacen cuando condicionan, limitan o prohíben el comercio internacional.

VII) Prohibir exportaciones o importaciones es económicamente ineficaz porque, al prohibir importaciones, ceteris paribus, se reduce la oferta de bienes y se generan presiones inflacionarias, y porque, al prohibir exportaciones, ceteris paribus, se reduce la producción, la creación de empleos, la generación de ingresos, el bienestar.

VIII) Prohibir exportaciones y/o importaciones es éticamente injusto y económicamente ineficaz, y todo ello, dado el artículo 131 constitucional, puede suceder en México, ya que si el Congreso faculta al Poder Ejecutivo Federal para ello, éste puede restringir o prohibir importaciones y/o exportaciones, con cualquier propósito (¡el que se le ocurra al presidente!), que tenga como fin el beneficio del país, siendo que limitar o prohibir exportaciones o importaciones sólo ocasiona daños.

Va de nuevo: que los gobiernos tomen como rehén a las economías de otros países (por ejemplo: prohíbo que mis exportadores te vendan o prohíbo que mis importadores te compren), para que los gobernantes logren ciertos fines políticos, es éticamente injusto y económicamente ineficaz. Sin embargo, los hacen frecuentemente. Ejemplo, Trump.